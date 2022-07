Moser divorzia dalla moglie dopo 40 anni. L'ultimo gossip: colpa di Cecilia Rodriguez

Articolo : Ilary Blasi, le foto in Tanzania senza Totti: figli, safari e bagno in topless nella vasca

A pochi giorni dall’annuncio del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, un’altra coppia legata al mondo dello sport va in frantumi. Dopo oltre quarant’anni il matrimonio dell’ex campione di ciclismo Francesco Moser e Carla Merz è giunto al capolinea. In realtà Moser (suo il Mondiale del ‘77 e vincitore del Giro d’Italia del 1984) e la Merz, erede di una famiglia trentina in vista, sono separati dal 2019, ma solo adesso l’addio è stato messo nero su bianco.

La coppia ha tre figli: Francesca, Carlo e Ignazio. Tra i motivi che avrebbero spinto la donna ad allontanarsi dal marito la fidanzata del terzo figlio, un tempo promessa del ciclismo e oggi modello e influencer.

Ignazio Moser ha una relazione con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, dal 2017, anno in cui si sono conosciuti, all’interno della casa del Grande Fratello. Secondo i bene informati il clan dei Rodriguez soggiornerebbe spesso e volentieri nel maso di Palù di Giovo, borgo natale di Moser. Una presenza poco gradita a Carla Merz, che pare soffrisse la perdita della quiete familiare.

Gli altri due figli della coppia, invece, si occupano di mandare avanti la terra del buen retiro della famiglia un’azienda vinicola di buon livello.

L’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è nato con un colpo di fulmine. Lei, all’epoca, era fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte, ma la scintilla scattata con l’ex ciclista la spinse a lasciarlo. Nel 2019 i due hanno vissuto insieme, a casa Moser, i mesi difficili del lockdown. Da quando Ignazio ha abbandonato la bicicletta è diventato un modello e un influencer. I due innamorati spesso lavorano a progetti comuni dove partecipano come coppia.

Nessun commento sulle pagine social di Ignazio in merito alla decisione dei suoi genitori. Pare che in questi giorni si trovi in Puglia per trascorrere una vacanza con gli amici e, naturalmente, l’inseparabile fidanzata Cecilia.