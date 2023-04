Lampedusa, sbarcati altri 36 migranti. Alarm Phone: 400 in difficoltà al largo di Malta

Roma, 10 aprile 2023 – Sbarcati a Lampedusa altri 36 migranti, soccorsi, nella notte, dalla Guardia costiera. Tra loro ci sono anche 8 donne e un minore. Il barchino sul quale viaggiavano, intercettato in area Sar, era salpato alle ore 3 di venerdì scorso e lasciato alla deriva. Le persone salvate hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia e Guinea. Ieri, sull'isola siciliana, ci sono stati altri 26 sbarchi con un totale di 974 persone. Il giorno prima erano stati 17 gli approdi con 679 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, all'alba, c'erano 1.883 ospiti, a fronte di un a capienza di poco meno di 400 posti. La prefettura di Agrigento sta organizzando i trasferimenti: oggi 244 verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Ma, secondo l'organizzazione Alarm Phone che si occupa di monitorare le emergenze legate ai migranti in difficoltà nel Mediterraneo, ci sono 400 persone a bordo in una imbarcazione in difficoltà nella zona SAR di competenza di Malta. L'imbarcazione sarebbe partita da Tobruk e, secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi, nella serata di domenica ha imbarcato acqua ed è ormai senza carburante, mentre il comandante avrebbe abbandonato la nave.