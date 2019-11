Roma, 23 novembre 2019 - Ennesimo naufragio di migranti. A meno di un miglio da Lampedusa un barcone si è ribaltato. Le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno tratto in salvo finora 143 migranti. Il naufragio è avvenuto a circa un miglio dalla costa, tra la spiaggia dell'isola dei conigli e Cala Galera. Attualmente, le persone recuperate sono giunte in porto a Lampedusa. In volo si è alzato un aereo Frontex alla ricerca di eventuali dispersi. Tra questi potrebbero esserci due donne, visto che un eritreo e un libico salvati ne denunciano la scomparsa.

Messina porto sicuro per Ocean Viking

Intanto Italia, Germania, Francia e Malta hanno congiuntamente richiesto alla Commissione europea l'attivazione della procedura di ricollocamento dei migranti a bordo della Ocean Viking. E' la prima volta che accade: l'intervento europeo viene sollecitato da tutti i Paesi che hanno condiviso il pre-accordo de La Valletta. E' un passo significativo in vista di una gestione realmente solidale dei flussi migratori che interessano la rotta mediterranea. Sulla scorta di tale richiesta è stato individuato in Messina il porto di sbarco.

Chi invece non ha ancora un porto sicuro è la Open Arms. "Onde di oltre 4 metri previste in poche ore nel #Med. Continuiamo senza un porto sicuro dove far sbarcare le 73 persone che sono a bordo e senza autorizzazione per ripararci dal temporale. Questa è l'Europa oggi", scrive infatti la ong su Twitter.