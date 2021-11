Roma, 11 novembre 2021 - Italia alle prese con il maltempo: ora la Sud, nel weekend anche al Nord. Intanto la Sicilia è sott'acqua.

Sicilia travolta dal maltempo

Situazione a rischio e gravi disagi tra Sciacca, Menfi, Mazara del Vallo e nella zona del corleonese a causa dell'ondata che da ieri pomeriggio si è abbattuto sulla Sicilia occidentale. Numerose squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono impegnati per soccorrere automobilisti e residenti rimasti in trappola a causa degli allagamenti. A Sciacca due automobilisti per mettersi in salvo sono saliti sul tetto della macchina. La strada che stavano percorrendo è stata trasformata in un fiume. I vigili del fuoco sono intervenuti con un gommone anche a Menfi, nella zona del Lido dei Fiori, per soccorrere alcuni residenti, tra cui due anziani bloccati nella loro abitazione invasa dall'acqua. Complessivamente sono stati portati in salvo 22 nuclei familiari. Detriti e fango hanno invaso e reso impraticabili le strade, come ad esempio la statale 188 tra Palazzo Adriano e Prizzi. Le idrovore hanno lavorato tutta la notte per cercare di liberare dall'acqua strade e abitazioni anche a Sambuca di Sicilia, Favara e Campobello di Mazara.

Nubifragi anche al Nord nel weekend

Un vortice ciclonico collocato da vari giorni nei pressi delle Isole Baleari non ne vuole sapere di spostarsi da quelle zone. Come se non bastasse nel weekend il vortice verrà 'agganciato' da un impulso perturbato in arrivo dalla Francia e che invieraà una perturbazione. Andrea Garbinato, responsabile redazione di ilMeteo.it, avvisa che fino a venerdì le piogge interesseranno ancora diffusamente la Sicilia, ma bagneranno pure il Lazio interno, l'Abruzzo, il Molise, localmente la Sardegna e poi Calabria e Campania, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà più asciutto e anche via via più soleggiato al Nord Est e in Lombardia.

Nel corso del weekend un nuovo peggioramento comincerà a interessare l'Italia a partire da sabato sera (13 novembre) quando una perturbazione comincerà a far piovere al Nord. Qualche piovasco potrà ancora interessare il Lazio e precipitazioni irregolari le regioni meridionali.

Domenica 14 novembre il fronte perturbato si inasprirà su tutte le regioni settentrionali, sulla Sardegna, sulla Toscana e a tratti pure sul Lazio: su tutte queste zone ci saranno rovesci e locali temporali. Le temperature non subiranno importanti variazioni se non un fisiologico calo in presenza di precipitazioni.

Rischio di nuovo Medicane e neve a bassa quota

Ilmeteo.it sul sito scrive inoltre che anche la prossima settimana di aprirà nel segno del maltempo al Sud, con il rischio di un nuovo Medicane (uragano mediterraneo), che potrebbe colpire in particolare Basilicata e Puglia. Tutta la prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da piogge e temporali. E per l'ultima settimana di novembre si fa strada l'ipotesi su un'irruzione fredda, con una "poderosa bolla fredda di origine artica", che potrebbe portare neve a bassa quota al Nord.