Le previsioni meteo di domani, venerdì 12 novembre, descrivono un'altra giornata di piogge su alcune regioni del Centro Sud, ancora sotto attacco da parte del vortice ciclonico posizionato tra la Sardegna e le Isole Baleari. Nel corso del weekend un nuovo peggioramento interesserà l'Italia, complicando ulteriormente le cose anche al Nord.

Ondata di maltempo in Sicilia. Al Nord nel weekend



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it avverte che venerdì il ciclone mediterraneo spargerà precipitazioni su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e sulle due Isole Maggiori (dettagli come sempre in fondo all'articolo). Altrove, un temporaneo aumento della pressione regalerà maggiore stabilità, con un miglioramento più apprezzabile su Nord Est e Lombardia, dove il tempo sarà abbastanza soleggiato. In generale non è previsto nessuno scossone di rilievo sul fronte termico: dunque non farà particolarmente freddo e nelle ore più calde le massime spazieranno dai 15 ai 20 gradi.

Estate di San Martino: storia del santo e i giorni caldi di novembre

L'imminente weekend sarà poi condizionato dall'arrivo di un impulso di aria fredda dal Nord Europa, che di fatto alimenterà il vortice ciclonico, dando vita all'ennesima fase di maltempo. La conferma giunge anche dagli esperti di 3BMeteo, secondo cui sabato 13 novembre avremo nuvole e piovaschi sparsi su diverse zone del Paese già dal mattino, con una maggiore tendenza al peggioramento sulle regioni settentrionali, a partire dal pomeriggio. Il copione sembra destinato a ripetersi domenica 14 novembre, con un alto rischio di pioggia su Nord Ovest, Sardegna e settore tirrenico.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 12 novembre

Nord Ovest

Qualche foschia al mattino sulla Pianura Padana, per il resto nuvole sparse alternate a belle schiarite, specie sui settori alpini e prealpini della Lombardia. Temperature massime: 17° a Genova, 15° a Torino, 16° a Milano.



Nord Est

Tempo prevalentemente asciutto, ma con cielo coperto in Emilia Romagna e foschie al mattino sulle pianure del Veneto occidentale. Più soleggiato in prossimità dei rilievi. Temperature massime: 17° a Bolzano, 16° a Bologna e Venezia.



Centro e Sardegna

Piogge su ovest della Sardegna, aree più interne del Lazio e alcuni tratti dell'Abruzzo, in particolare dal pomeriggio. Nuvoloso ma con basso rischio di pioggia altrove. Temperature massime: 20° a Cagliari, 18° a Firenze, 19° a Roma.



Sud e Isole

Instabile con piogge su Molise, Campania, Calabria e Sicilia nord-orientale. Schiarite in Puglia e sul resto della Sicilia. Temperature massime: 17° a Napoli, 20° a Bari e Palermo.