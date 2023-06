Maturità 2023, oggi la seconda prova: latino al classico, matematica allo scientifico e le tracce degli altri indirizzi

Roma, 22 giugno 2023 – Secondo giorno per gli esami di Maturità 2023: oggi per i 536.008 studenti delle superiori è tempo di seconda prova. Dopo la prima prova d'italiano affrontata ieri, semaforo verde per il secondo scritto, di nuovo in contemporanea in tutti gli istituti d'Italia a partire dalle 8.30, con durata che può variare dalle 6 alle 8 ore.

La seconda prova, le cui tracce sono sempre elaborate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (mentre l'anno scorso erano state predisposte dagli istituti), varia a seconda dell'indirizzo e delle materie: al liceo classico tutti concentrati sul latino, allo scientifico concentrazione massima su matematica, al linguistico lo scritto sarà sulla prima lingua e sulla cultura straniera. Poi, dalla prossima settimana, inizieranno gli orali. Esclusivamente sulla prova orale verterà la Maturità degli studenti dei comuni maggiormente colpiti dalla recente alluvione in Emilia-Romagna. Per loro niente prove scritte, ma solo un colloquio interdisciplinare che dovrebbe tenersi, verosimilmente, dal prossimo 26 giugno.

Quest'anno l'esame di maturità, superata la fase dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid, taglia un traguardo importante: compie infatti 100 anni. L'introduzione dell'esame di Stato avvenne nel 1923, con una formula ben diversa dall'attuale, molto più rigida: 4 prove scritte e una prova orale che copriva il programma degli ultimi tre anni e la commissione era composta totalmente da membri esterni.

Sommario

8:39 Seneca al Classico È un brano di Seneca che si rivolge all'amico Lucilio è l'autore deciso dal ministero dell'Istruzione per la seconda prova scritta, latino, al liceo classico 8:44 “Chi è saggio non teme il volgo”, il teso di Seneca “Chi è saggio non teme il volgo”: cercare il favore della folla non porta felicità ma alla rivoina. Seneca mostra all'amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare alla virtù in mezzo ai falsi valori. Al maturando, oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema. La durata massima della prova è di 6 ore. 8:50 Le comunicazioni del Ministero per la traduzione E' iniziata la seconda prova scritta dell'Esame di Stato o Maturità 2023. "È disponibile la chiave ministeriale per decrittare il testo della seconda prova scritta contenuta nel plico telematico", si legge su sito web del ministero dell'Istruzione e del Merito. La chiave: "H26S MKV42 MGIPZ IA235 HI4G9". Per il liceo Classico la seconda prova verterà sul latino, allo Scientifico su matematica, al liceo Linguistico sulla prima lingua e cultura straniera. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, invece, la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline. 8:58 Brano tratto dalle “Lettere morali a Lucillo” È il titolo del brano di Seneca dunque quello scelto per la versione di latino del Liceo Classico è “Chi è saggio non segue il volgo”, tratto dall'opera “Lettere morali a Lucilio”. Seneca - segnala il portale Skuola.net - non veniva proposto dal 2017 e sale al primo posto della «classifica» degli autori più proposti alla Maturità dal dopoguerra a oggi: con 16 “apparizioni” eguaglia infatti Cicerone, assente dal 2009. Nell'ultimo esame di Stato pre-pandemia era stato infatti proposto un brano di Tacito. 8:59 Due problemi con funzioni allo Scientifico La soluzione di due problemi attraverso lo studio delle funzioni è stato proposto al liceo Scientifico 9:01 Problemi con approccio “classico” senza “casi reali” Si tratta di problemi dall'approccio classico, senza riferimenti a casi reali, come invece accadde nel 2017 con la ormai celebre «ruota quadrata», secondo quanto segnala il sito Skuola.net. 9:10 Scientifico: dal Teorema di Rolle al “dado truccato” Per quanto riguarda gli 8 quesiti della prova di matematica del liceo scientifico, diversi di questi riguardano l'analisi matematica - dall'applicazione del Teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione - combinati con alcuni di geometria (es, dimostrazioni su triangoli e parallelepipedi) e di geometria analitica. Infine - rende noto il sito Skuola.net -, un quesito sul calcolo delle probabilità, inerente un dado truccato.

Queste le 7 tracce su cui si è svolta la prima prova scritta della Maturità 2023. Per l'analisi del testo (tipologia A): ‘Alla nuova luna’ di Salvatore Quasimodo e Alberto Moravia con un brano tratto da ‘Gli Indifferenti’. Per il testo argomentativo (tipologia B): Federico Chabod, ‘L'idea di Nazione’; Piero Angela, ‘Dieci cose che ho imparato’ e Oriana Fallaci, ‘Intervista con la storia’. Per il tema di attualità (tipologia C): Lettera aperta al ministro Bianchi sull'esame di Maturità e Marco Belpoliti con ‘Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp’.

Il 22 giugno è il giorno della seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e torna ad essere elaborata dal Ministero. Focus quindi su latino per il liceo classico, matematica per gli alunni dello scientifico, inglese per il linguistico. La seconda prova degli istituti professionali di nuovo ordinamento avrà come oggetto di verifica le competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline.

La terza prova, infine, è prevista solo per le sezioni Esabac, Esabac techno, sezioni con opzione internazionale, per le scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia. Se prevista, la

prova si terrà il 27 giugno alle 8.30.

Nei giorni delle prove scritte, ci sono delle regole da osservare nel corso dell'esame. Non possono essere utilizzati cellulari, smartphone o smartwatch. Il divieto è istituito per evitare che gli alunni consultino file, possano inviare o ricevere fotografie. Non sono ammesse anche apparecchiature a luci infrarosse o ultraviolette. È vietato l'uso di dispositivi elettronici portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo. Per eventuali violazioni è prevista, secondo le norme sui pubblici esami, l'esclusione da tutte le prove di esame.

Conclusi gli scritti, a partire dalla prossima settimana sarà il momento del colloquio orale, secondo un calendario stabilito da ogni istituto. La discussione dello studente di fronte alla commissione sarà in chiave multi e interdisciplinare. La commissione valuterà sia la capacità del ragazzo di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.