Appicca un incendio al check-in. Paura a Malpensa, preso un 28enne

È arrivato all’aeroporto di Malpensa con una bottiglietta riempita di benzina e un martello. È passato fra i viaggiatori del Terminal 1 e ha dato in escandescenze, gettando il liquido infiammabile sui banchi del check-in e poi dandogli fuoco, prima di essere bloccato. Momenti di terrore ieri mattina nello scalo milanese affollato di vacanzieri. L’allarme è scattato intorno alle 10:30.

A vedere le fiamme alte con fumo al gate 13 la gente è scappata trascinando i bagagli più o meno ingombranti, temendo di essere vittima di un attentato, mentre l’uomo visibilmente alterato – si è poi scoperto essere un ventottenne del Mali, residente a Milano con un permesso per protezione sussidiaria –, ha iniziato anche a prendere a martellate i monitor con le indicazioni sui voli, causando un rumore simile a quello degli spari. "Ho visto il banco del check in di fronte al mio a fuoco. Ho sentito rumore di scoppi e visto un uomo con una maglia bianca e una mascherina chirurgica azzurra e un cappello che urlava. È stato allora che ho iniziato a correre per la vita dando la mano a mio marito", ha raccontato Sophie, una turista inglese al britannico Mirror. Ma come lei in tanti sono tornati con la mente ad altri attentati, come quello del 2016 all’aeroporto di Bruxelles con due esplosioni nelle file del check in.

"Follia", c’è chi ha commentato sui social, "Pensavo di morire". Non è stato questo il caso. Subito un addetto ha cercato di spegnere le fiamme che si stavano propagando mentre poco distante è intervenuto un responsabile di Sea, la società di gestione degli aeroporti milanesi, che ha atterrato il giovane gettandoglisi addosso con un estintore usato come scudo dopo avergli chiesto di mettere giù il martello. L’uomo, che indossava pantaloni beige una polo bianca, un cappellino da baseball, è stato arrestato dalla Polaria con l’accusa di danneggiamento aggravato.