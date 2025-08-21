Ultimo applauso per Baudo

IN VAL DI CATANIAForse Pippo Baudo è morto per davvero soltanto ora e soltanto qui, mentre d’improvviso, tutti insieme, ce ne rendiamo conto. Ore 17.41, la bara in massello di rovere, liberata dal cuscino di rose rosse e fiori bianchi, lascia la chiesa e subito il più fragoroso degli applausi, scandito da un lunghissimo "Pippo, Pippo, Pippo…", scuote i petti delle quasi tremila persone arrivate a salutarlo quassù, tra aranceti a distesa, a Militello in Val di Catania, dove la Sicilia si dimentica del mare e inizia a farsi più profonda.

In piazza Santa Maria della Stella siamo piegati da questo caldo che toglie il fiato e scioglie le suole delle scarpe. Per un istante cala il silenzio. La campana suona a morto. Una donna dai capelli corvini ha la guancia sinistra rigata da una lacrima, stringe le mani e sussurra il suo dolce "ciao". Poco più in là l’anziana col cappellino nero, quella che poco prima avevamo notato tutti per il suo vestito prepotentemente rosa, dice "grazie Pippo, sei stato un amico". Sta fissando il vuoto.

Anche i vigili urbani sono commossi, e non c’è retorica, non c’è niente di falso né di costruito, non ci sono sguardi contriti a favor di telecamera, non c’è nulla che possa rabbuiare l’ultimo, grandioso spettacolo di Pippo Baudo, il personaggio che proprio qui aveva debuttato come chierichetto.

Del resto, mezz’ora fa, era stato proprio don Giulio Albanese, l’amico sacerdote che ha accompagnato la lunga vita di Baudo, a ricordare con l’omelia che "non sono beati i potenti o i ricchi, ma i miti e i misericordiosi". Perché Baudo sì, un potente uomo della tv lo è stato, ma ciò che di lui resterà "al di là dei programmi e degli applausi è la sua capacità di comunicare vicinanza, di dare spazio a tanti artisti e di custodire rapporti sinceri, pronto ad aiutare senza clamore. Poco prima di morire mi ha confidato che il successo, e lui ne ha avuto tanto, non basta a riempire il cuore, non basta a rendere felici. È il testamento che lascia all’Italia". Poi aveva raccontato gli ultimi momenti dell’amico. "Ho raccolto la sua confessione e gli ho offerto la particola consacrata. Si è commosso. Ha pianto. E mi ha detto: grazie, grazie, grazie". Baudo, in fondo, è tutto qui, questa la sintesi di una vita piena, intensa, non sempre facile. E Militello lo racconta meglio di qualsiasi biografo, perché è barocca come lui lo era.

Tiziana, la figlia, protetta dai grandi occhiali dalla montatura nera, aveva ascoltato immobile l’omelia. Alessandro, il figlio riconosciuto solo in età adulta, più nervosamente aveva tenuto gli occhi bassi, fissando il feretro e cercando di farsi notare il meno possibile. Del resto aveva già parlato in mattinata: "Mio padre era legatissimo a questa città, sono arrivato dall’Australia appena ho saputo. Mi rammarica solo che non abbia conosciuto i miei due figli, i suoi nipoti".

In chiesa il popolo di Baudo aveva preso piano piano la sua consueta forma. Con i potenti (il presidente del Senato Ignazio La Russa, puntualissimo, il ministro Adolfo Urso, contrito, il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, silenzioso), i grandi dello spettacolo (c’era anche un Al Bano insolitamente timido, c’erano le corone di fiori dei Pooh e Romina Power, c’era Gigi D’Alessio) e le tante persone semplici, le donne e gli uomini grati per aver vissuto con lui l’epoca di una tv composta, raffinata, educata. Persone capaci di regalare un applauso anche al giovane carabiniere in alta uniforme svenuto per il caldo durante il picchetto d’onore.

Ma è soprattutto ora, soprattutto qui, nella piazza e lungo le strade che Baudo raccoglie la sua gente. Iolanda Acquarone e il marito Marco, ne raccontiamo due per ricordare tutti, sono in Sicilia per le vacanze, dalle parti di Fontane Bianche. "Stamattina – dicono – abbiamo preso la macchina e siamo venuti. Sì, un funerale. Non potevamo non esserci". Non sono stati gli unici, tanto è vero che alle 14 – due ore prima del rito – nei bar di tutto il paese non c’era più una scaccia, una pizzetta, una cosa qualsiasi per rimediare il pranzo. "Tutto, tutto abbiamo finito – il commento –, è una processione continua. Mai vista tanta gente, nemmeno per la festa del paese".

Già, la festa. Nessuno ci prenda per irriverenti. Sarà per le luminarie che ancora colorano il centro storico, sarà per i tanti bambini che accompagnavano le famiglie, eppure in questo strano pomeriggio di Militello si respirava anche un’aria di festa, in qualche modo. Un composto raduno di popolo nel nome di un raffinato uomo di spettacolo. "Carissimo Pippo ti auguriamo di splendere come una stella nel firmamento di Dio", l’auspicio del vescovo Calogero Peri. Di sicuro, ieri, Baudo splendeva come una stella a casa sua, a Militello in Val di Catania. Dove molti lo hanno salutato con una parola facile e semplice, bella come quelle che usava lui, che si chiamava Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, in arte Pippo, 89 anni, signore della tivù. Gli hanno detto una sola cosa: grazie.