La guida turistica Giovanna Maria Giammarino morta durante la visita al Colosseo. Giuli: “Spegniamo le luci del monumento”

È crollata a terra davanti ai turisti mentre si trovava al primo anello del Colosseo. A nulla sono valsi gli immediati soccorsi dei colleghi e poi del 118. Giovanna Maria Giammarino, guida turistica di 56 anni, è morta martedì pomeriggio, 19 agosto, mentre stava facendo il suo lavoro. "In segno di vicinanza e lutto", ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, alle 21 sono state spente le luci del Colosseo. Il ministro ha espresso il suo "più profondo cordoglio" per una perdita che "richiama con forza il valore umano e professionale di chi, ogni giorno, contribuisce alla tutela e alla trasmissione del nostro patrimonio storico e artistico".

Cordoglio anche da parte della ministra del Turismo Daniela Santanché che ha descritto la vittima "una professionista dedicata e appassionata". E ha aggiunto: "Il mio pensiero va a tutti coloro che, come Giovanna, dedicano la propria vita alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. È nostro dovere rendere omaggio al loro impegno, garantendo un ambiente di lavoro che rispetti la loro dedizione e il loro sacrificio".

I sindacati

Per Cgil, Filcams e Fp Cgil Roma e Lazio devono essere stabilite le cause del decesso "a partire dai ritmi di lavoro e le temperature". Così il sindacato: “Quello di Giovanna Maria è un nome che si aggiunge alla fin troppo lunga lista di persone che hanno perso la vita sul lavoro e che ci responsabilizza affinché restino accese le luci sulle condizioni di lavoro nel mondo della cultura, che devono necessariamente cambiare e migliorare". La Cgil ha anche lamentato che "ancora una volta, quando muore una persona sul lavoro, non si proceda con la sospensione delle attività" e si è detta contraria alla "decisione di riaprire il monumento nonostante il drammatico evento".

Il malore e i soccorsi disperati

Questi i fatti. La guida ha accusato un malore dopo aver salito le scale ed è crollata a terra priva di sensi. Il personale del 118 ha provato a rianimarla: un disperato tentativo andato avanti a lungo, ma per la 56enne non c'è stato nulla da fare. È morta prima del trasporto in ospedale. I carabinieri del comando Piazza Venezia e il medico legale hanno accertato il decesso per cause naturali (arresto cardiocircolatorio), restituendo poi ai familiari la salma di Giovanna Maria Giammarino.

Il ricordo sui social

Molto conosciuta e apprezzata tra le guide turistiche di Roma, i colleghi l’hanno ricordata sui social: "Morte al Colosseo: la tragedia di una guida turistica e la necessità di nuove regole a tutela della categoria”, si legge sulle pagine Facebook Turismo e Cultura - Trasparenza e Legalità e SOS Patrimonio Storico di Roma. Il post, scritto da Elisa Valeria Bove, sottolinea la dedizione e la professionalità di Giovanna Maria, che affrontava il lavoro “nonostante le difficoltà fisiche e personali”. Il messaggio rimarca “i rischi e l'usura” di una professione che richiede “grande impegno fisico” in una cornice, quella del Colosseo, “frequentata da migliaia di persone”. Il lungo post conclude: "La tragica scomparsa di Giovanna Maria solleva un'importante questione: è arrivato il momento di pensare a una regolamentazione e a assicurazioni ad hoc che offrano una maggiore tutela sanitaria a questa categoria professionale. Spesso, chi svolge questo lavoro è un libero professionista che, per ragioni economiche, si trova costretto a lavorare anche in condizioni di salute precarie. La natura del lavoro, spesso svolto all'aperto, in luoghi affollati e in condizioni climatiche estreme, rende le guide particolarmente vulnerabili. È fondamentale che si inizi a riflettere su come proteggere al meglio questi professionisti, garantendo loro la sicurezza e la serenità necessarie per svolgere il proprio lavoro".

Il cordoglio delle istituzioni

"Sconvolto" per il "fatto drammatico" l'assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato. Questo il messaggio d’addio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "La scomparsa di Giovanna Maria Giammarino, colta da un malore mentre svolgeva il suo lavoro di guida turistica al Parco archeologico del Colosseo, è una notizia che ci addolora. A nome di tutta l'amministrazione, esprimo vicinanza e le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi colleghi".