Gaza City, iniziata la prima fase dell’occupazione. Idf: “Le nostre forze controllano già la periferia”

Roma, 21 agosto 2025 - Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale di brigata Effie Defrin, conferma che l'esercito dello Stato ebraico ha dato il via alla prima fase dell'invasione terrestre di Gaza City. "Abbiamo avviato le operazioni preliminari e le prime fasi dell'attacco: le nostre forze controllano già la periferia" della città, ha dichiarato Defrin in un comunicato ufficiale citato dai media internazionali. Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un appello per un immediato cessate il fuoco nella Striscia
Notizie in diretta
Almeno cinque palestinesi sono stati uccisi in un attacco condotto dai militari israeliani con un drone a nord ovest della città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo rende noto l'emittente al-Jazeera citando fonti mediche dell'ospedale Nasser a Khan Younis.
Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha approvato ieri il piano per conquistare Gaza City e richiamare 60.000 riservisti. Secondo la radio dell'Esercito, le forze armate si stanno "preparando per un'operazione prolungata, della durata di diversi mesi, che proseguirà fino al 2026". L'ordine di mobilitare i riservisti è stato diramato ieri mattina. La portavoce dell'esercito, Effie Defrin, ha dichiarato che lo Stato maggiore ha già fatto scattare le prime fasi del\l'operazione e che le forze israeliane si trovano già alla periferia di Gaza City. "Abbiamo avviato le operazioni preliminari per l'attacco. Creeremo le condizioni per riportare indietro gli ostaggi", ha dichiarato Defrin in televisione. Il gabinetto di sicurezza guidato dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha approvato all'inizio di agosto questo piano per catturare la città e i campi profughi al centro del territorio, considerati le ultime roccaforti di Hamas, assumere il controllo della sicurezza dell'intera Striscia di Gaza e liberare gli ostaggi ancora detenuti.
Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un appello per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, dopo che Israele ha annunciato il via all'operazione per prendere il controllo di Gaza City. "È fondamentale raggiungere immediatamente un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, per evitare la morte e la distruzione di massa che un'operazione militare contro Gaza causerebbe inevitabilmente", si legge sull'account X di Guterres.
Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale di brigata Effie Defrin, conferma che l'esercito dello Stato ebraico ha dato il via alla prima fase dell'invasione terrestre di Gaza City. "Abbiamo avviato le operazioni preliminari e le prime fasi dell'attacco: le nostre forze controllano già la periferia" della città, ha dichiarato Defrin in un comunicato ufficiale citato dai media internazionali.