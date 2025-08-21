Gaza City, iniziata la prima fase dell’occupazione. Idf: “Le nostre forze controllano già la periferia”

06:52

Israele: sì all'occupazione di Gaza e alla spaccatura della Cisgiordania

Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha approvato ieri il piano per conquistare Gaza City e richiamare 60.000 riservisti. Secondo la radio dell'Esercito, le forze armate si stanno "preparando per un'operazione prolungata, della durata di diversi mesi, che proseguirà fino al 2026". L'ordine di mobilitare i riservisti è stato diramato ieri mattina. La portavoce dell'esercito, Effie Defrin, ha dichiarato che lo Stato maggiore ha già fatto scattare le prime fasi del\l'operazione e che le forze israeliane si trovano già alla periferia di Gaza City. "Abbiamo avviato le operazioni preliminari per l'attacco. Creeremo le condizioni per riportare indietro gli ostaggi", ha dichiarato Defrin in televisione. Il gabinetto di sicurezza guidato dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha approvato all'inizio di agosto questo piano per catturare la città e i campi profughi al centro del territorio, considerati le ultime roccaforti di Hamas, assumere il controllo della sicurezza dell'intera Striscia di Gaza e liberare gli ostaggi ancora detenuti.