Seneca e la critica all’apparire: la versione di maturità del liceo classico

Roma, 22 giugno 2023 – Un testo tratto dalle ‘Epistulae morales ad Lucilium’ (Lettere morali a Lucilio) di Lucio Anneo Seneca per la seconda prova di maturità del liceo classico. Nello specifico ai tratta dell’epistola 94 del quindicesimo libro scritto dal grande filosofo e drammaturgo romano, tra i massimi esponenti dello stoicismo di età imperiale.

La prova del classico: la versione di latino

Il commento

Seneca critica il modo di essere, il modo di vivere di chi ostenta i propri mezzi in cerca solo di una conferma della sua superiorità materiale sugli altri, di chi cerca solo di vivere per essere visto e ammirato, ritenendo che in questo si affermi la sua supremazia, ritenendo che sia il volgo a dettare le leggi del successo. La solitudine può impedire questo, mentre la vita in mezzo alla folla consente solo la dimostrazione di un apparato di vizi conforme al gusto della folla stessa che guarda. Il superamento di questo atteggiamento e la guarigione avvengono quando un individuo così fatto non può più mettersi alla ribalta: per il giusto rimedio ci vuole, allora, uno che dia consigli sul corretto vivere, che celebri la ricchezza fondata sul poco, sulla semplicità del poco.

L'esistenza ritirata dedita agli studi e un'anima ripiegata su stessa nella meditazione e nella ricerca del bene sono la medicina che Seneca propone contro coloro che si affidano solo all'esteriorità e alla superficialità, che si volgono alla filosofia per timore della mala sorte: il ben ragionare invece è lo strumento per la saggezza, per la felicità nella saggezza. Il brano è ricco di sententiae, che insegnano con una espressione pregnante il corretto vivere anche nel quotidiano; ricco di parole-chiave che accrescono la capacità espressiva; concisione e concettosità sono gli strumenti espressivi che Seneca adotta, inserite in una struttura paratattica che acuisce la tensione, il vigore. Così Seneca può lasciarci profondi insegnamenti morali in grado di superare il tempo e di essere ancor oggi attuali, in questa società odierna che appare sempre più superficiale e priva di veri valori.

* docente di Letteratura greca e latina