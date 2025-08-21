Ucraina, Zelensky: “Cina? Non abbiamo bisogno di chi non ci aiuta”

Kiev, 21 agosto 2025 – Un incontro trilaterale tra i presidenti ucraino, statunitense e russo, Volodymyr Zelensky, Donald Trump e Vladimir Putin potrebbe avere luogo entro la fine di agosto. Lo ha dichiarato Fedir Venislavskij, membro della commissione per la sicurezza nazionale della Verkhovna Rada (Parlamento monocamerale di Kiev), in un'intervista all'emittente "Espresso". "Credo che la probabilità di un incontro dopo le riunioni in Alaska e a Washington sia piuttosto alta. Spero in un formato trilaterale con la partecipazione di Trump e, idealmente, anche dei leader europei. Ritengo realistico che un simile vertice si tenga entro i prossimi dieci giorni", ha affermato il deputato.
Venislavskij ha però sottolineato che tra Kiev e Mosca persistono divergenze sulla sequenza
delle azioni: "Zelensky insiste sul cessate il fuoco come condizione per avviare i negoziati di pace. Putin, al contrario, propone di firmare subito un accordo e solo poi fermare le ostilità”. Secondo il deputato ucraino, è difficile parlare di compromessi mentre i combattimenti continuano e il controllo dei territori resta instabile.
La Russia ha stabilito un "folle anti-record" con gli attacchi aerei condotti nella notte contro l'Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su 'X', affermando che la Russia continua i suoi raid aerei notturni letali contro l'Ucraina "come se nulla stesse cambiando". Nel dettaglio, il presidente ucraino ha spiegato che Mosca ha lanciato circa 600 droni e 40 missili contro l'Ucraina durante la notte, aggiungendo che sono in corso operazioni di salvataggio in "molte regioni". Inoltre, ha aggiunto, è stato "molto significativo" il fatto che la Russia abbia condotto un raid contro un'"impresa americana" nell'oblast occidentale della Transcarpazia. "Nella notte l'esercito russo ha stabilito uno dei suoi folli anti-record", ha detto Zelensky, aggiungendo che sono state colpite "imprese infrastrutturali civili, edifici residenziali e la nostra gente". Per Zelensky "i russi hanno condotto questi attacchi come se nulla fosse cambiato. Come se non ci fossero sforzi da parte del mondo per fermare questa guerra. E' necessaria una reazione a tutto questo. Non c'è ancora alcun segnale da parte di Mosca che dimostra che intende davvero avviare negoziati significativi e porre fine a questa guerra".
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si oppone a un eventuale ruolo della Cina nel garantire la sicurezza dell'Ucraina nell'ambito di un accordo di pace, citando il presunto sostegno di Pechino a Mosca. "In primo luogo, la Cina non ci ha aiutato a fermare questa guerra fin dall'inizio. In secondo luogo, la Cina ha aiutato la Russia aprendo il suo mercato dei droni... Non abbiamo bisogno di garanti che non aiutano l'Ucraina e non l'hanno aiutata nel momento in cui ne avevamo davvero bisogno", ha dichiarato Zelensky in un commento rilasciato oggi ai media.
"Ho chiesto al presidente Trump di assicurare che Budapest non blocchi il nostro cammino verso l'adesione alla Ue". Lo ha detto Volodymyr Zelesnky aggiungendo che "il presidente Trump mi ha promesso che il suo team lavorerà a questo". Riguardo poi alla possibilità che l'Ungheria di Victor Orban venga scelta come sede di uno degli incontri per avviare i negoziati tra Russia è Ucraina, Zelensky ha detto che la questione è "difficile" perché "c'e' un'ampia unità in Europa nel sostenere l'Ucraina in questa guerra, ma, per essere franco, Budapest non vi partecipa".