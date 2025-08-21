Ucraina, Zelensky: “Cina? Non abbiamo bisogno di chi non ci aiuta”

Kiev, 21 agosto 2025 – Un incontro trilaterale tra i presidenti ucraino, statunitense e russo, Volodymyr Zelensky, Donald Trump e Vladimir Putin potrebbe avere luogo entro la fine di agosto. Lo ha dichiarato Fedir Venislavskij, membro della commissione per la sicurezza nazionale della Verkhovna Rada (Parlamento monocamerale di Kiev), in un'intervista all'emittente "Espresso". "Credo che la probabilità di un incontro dopo le riunioni in Alaska e a Washington sia piuttosto alta. Spero in un formato trilaterale con la partecipazione di Trump e, idealmente, anche dei leader europei. Ritengo realistico che un simile vertice si tenga entro i prossimi dieci giorni", ha affermato il deputato.

Venislavskij ha però sottolineato che tra Kiev e Mosca persistono divergenze sulla sequenza

delle azioni: "Zelensky insiste sul cessate il fuoco come condizione per avviare i negoziati di pace. Putin, al contrario, propone di firmare subito un accordo e solo poi fermare le ostilità”. Secondo il deputato ucraino, è difficile parlare di compromessi mentre i combattimenti continuano e il controllo dei territori resta instabile.