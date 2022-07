L’uomo degli squali "Non sono mostri Li amo fin da bambino E ora voglio salvarli"

di Riccardo Jannello Una vita per gli squali. Bianchi. Il professor Alessandro De Maddalena, milanese, 52 anni, ha ora aperto con la moglie, la biologa Alessandra Baldi, lo Shark Museum a Simon’s Town, vicino a Città del Capo, Sudafrica, dove vive con figlio e cagnolina. Da lì viaggia per spedizioni e conferenze. A Milano Bicocca insegna ittiologia a Scienze marine. Professore, sul sito ha i versi di Bruce Springsteen: "Voglio dormire sotto cieli sereni nel letto del mio amore, con una vasta campagna aperta nei miei occhi e questi sogni romantici nella mia testa". Come mai? "Amo il rock e il Boss è una grande fonte di ispirazione. Quando ascolto No Surrender inevitabilmente mi viene da pensare che la passione per ciò che faccio mi ha portato a realizzare i miei sogni e a vivere, trasferendomi nel 2010 in Sudafrica, la situazione descritta da Springsteen". Come nasce la passione per il mare? "Fin da bambino ho provato una grande attrazione per gli animali marini: è un altro mondo. Mentre cerchiamo la vita nello spazio stiamo facendo di tutto per estinguere quella nei mari, senza nemmeno avere scalfito il mistero della comunicazione con altre specie animali". E la passione per gli squali? "Ciò che mi ha sempre affascinato è la loro bellezza: sono opere d’arte viventi. La natura ha raggiunto la perfezione". Lo squalo bianco è protagonista drammatico di avventure letterarie e cinematografiche: lei come ci si è avvicinato? "A 8 anni vidi il documentario di Bruno Vailati Uomini e squali. La parte finale sotto la guida di Rodney Fox, Ron Taylor e Valerie Taylor mi lasciò ammirato e sbalordito: il fascino degli squali bianchi mi irretì e non mi abbandonò più. Mi fa sorridere pensare che ho lavorato con Andrew Fox, il figlio di Rodney". La disturba la fama di animale... assassino? "Sì, profondamente. Trovai Jaws ...