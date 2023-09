Le Forme del Gusto a Lodi, tra showcooking e gara di raspadura: cosa fare il 24 settembre

di Laura De Benedetti – LODI – Le ‘Forme del gusto’ sono tornate in piazza della Vittoria a Lodi ed è subito forte il richiamo per lodigiani e non solo: la vetrina dei prodotti enogastronomici del territorio fa venire l’acquolina in bocca ed è quasi impossibile attraversare il quadrilatero senza fare qualche acquisto, tra salami e cotechini, formaggi tra cui il tipico pannerone, dolci caserecci, miele, vini di San Colombano e la possibilità di degustare sul luogo, complice il sole, o portarsi a casa già pronti al consumo,, la trippa legata alla festa del Patrono o il salame cotto con la polenta e via in un crescendo di sapori.

40 stand da acquolina in bocca

La stima, spiega la presidente di Confartigianato Lodi, Sabrina Baronio, è un introito, in 3 giorni (venerdì l’inaugurazione con il governatore Attilio Fontana), di circa 350mila euro, non solo per i produttori presenti con 40 stand ma anche per gli esercenti del capoluogo: l’obiettivo, dopo la pausa Covid, è tornare ad attrarre sempre più persone anche da fuori del territorio. A calamitare l’attenzione è anche il ricco calendario di eventi, ben 25 tra laboratori del gusto, presentazioni di Slow Food (l gusto di cambiare, questa mattina, seguitissimo col fondatore Carlo Petrini), degustazioni di vini e showcooking, con i fornelli proprio al centro della piazza, di alcuni chef: stamattina c’era Amalia Nichetti, già concorrente al reality Hell’s Kitchen 3 versione italiana con Cracco, del ristorante Gaffurio in centro a Lodi; domani, domenica 24 settembre, alle 11.30 ci sarà, tra gli altri, quello con Simone Rugiati, ristoratore milanese, noto per la conduzione televisiva di programmi quali Cuochi e fiamme e Food Advisor su Food network.

La gara di 'Raspadura'

Anche se l’evento più caratteristico e atteso è quello delle ore 17, in piazza, che accompagna la chiusura dell’undicesima manifestazione: il X trofeo ‘Chi più raspa’ di abilità nella preparazione della tipica ‘Raspadura’ lodigiana, ‘grattata’, con una speciale lama curvabile, da forme di grana. Sarà la giuria a valutare qualità e quantità della sfoglia mentre al pubblico tocca l’assaggio finale. A guidare la competizione tra i formaggiai più esperti della tradizione sarà la conduttrice Tessa Gelisio. Non mancano itinerari guidati e gratuiti alla scoperta del patrimonio storico di Lodi (il Tempio dell’Incoronata è a due passi dal Duomo), oppure seguendo un percorso alla scoperta delle 3 donne che hanno fatto la storia di Lodi (Ada Negri, Giuseppina Strepponi e Mary Hadfield Cosway) o ancora le crociere sull’Adda, anche con aperitivo.

Forme del gusto: cosa fare domenica 24 settembre

Domenica 24 si ricomincia alle ore 9.30 con il laboratorio “Le sane Forme dell’alveare” promosso dall’apicoltura “L’Ape Amyca” di Lodi; alle ore 12.30 tocca al laboratorio su “Le nuove Forme dell’aperitivo lodigiano” a cura della Pasticceria Fratelli Cornali di Codogno; alle ore 15.15, infine, il laboratorio su “Le nuove Forme del cioccolato” con Federica Zacchetti, maestra cioccolatiera di Cioccolato 180 di Codogno. Sempre domenica si terranno due showcooking: alle 11.30 sarà in scena Chef Simone Rugiati con “Le Forme della cucina di Simone”, mentre alle ore 18 toccherà ad Alessandro Lochi, Chef del ristorante “La Mondina” di Marudo chiudere gli eventi di piazza della Vittoria con l’appuntamento dedicato a “Tradizione e innovazione per il nuovo gusto della cucina lodigiana“.

Il gusto nell'arte

Sotto il titolo de “Il Gusto nell’arte”, gli organizzatori del Festival propongono 4 itinerari guidati.

Si comincia alle 9.30 con la visita “Nel cuore di Lodi” alla scoperta di piazza della Vittoria, della Cattedrale, del Broletto e del Tempio dell’Incoronata. Alle 11.30 parte la visita dedicata a “Le tre donne di Lodi”, un itinerario tra i luoghi amati e vissuti da tre donne che per nascita o scelta hanno rappresentato Lodi nel mondo: Ada Negri, Giuseppina Strepponi e Maria Cosway. Si prosegue alle 15.30 con “Le Forme della scienza”, per conoscere due grandi personaggi locali che con le loro scoperte hanno contribuito allo sviluppo della scienza moderna: Agostino Bassi e Paolo Gorini. Infine, alle 17.30 la visita ai complessi di San Cristoforo e San Domenico, storici ex conventi che oggi ospitano la Provincia di Lodi. Le visite partiranno tutte dal Giacomel Point di piazza Broletto e avranno una durata di un’ora. Per info e prenotazioni: visitalodi@gmail.com.

Crociere sull'Adda

Le crociere sull’Adda partiranno invece dal Giacomel Point allestito sul pontile dell’Isola Bella, a cura del Consorzio Navigare l’Adda: l’itinerario naturalistico di circa 50 minuti (9 euro a persona, 5 euro fino ai 12 anni, gratuito sotto i 4 anni) è previsto lungo il fiume dalla cascata di Lodi in direzione Corte Palasio. Sono programmate uscite alle 14.30, 15.45 e 17 di domenica 24 settembre. C’è poi un programma di crociere denominato “Navigando sull’Adda con Gusto”, che prevede crociere di 90 minuti con degustazioni del costo di 15 euro a persona, 10 euro fino a 12 anni e gratuito sotto i 4 anni. In particolare domenica 24 settembre la crociera delle ore 11 si chiuderà con l’aperitivo sul pontile. Info e prenotazioni: 348 8661685 e prenotazioni@navigareladda.it.