Proteste per le retate anti migranti. Senatore dem portato via dai federali

"Sono il senatore Alex Padilla ed ho una domanda per la segretaria", aveva esordito il figlio di immigrati messicani a Los Angeles prima di essere portato via con la forza, e in manette, dagli agenti federali da una conferenza stampa della segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem sulle retate per arrestare migranti in corso in California. A questo punto sono intervenuti gli agenti federali che hanno cominciato a strattonare e spingere il senatore, costringendolo a mettersi in ginocchio ed ammanettandolo, come dimostra il video girato da un reporter di Fox News.

Nel video si sente Padilla che ripete più volte di essere un senatore, smentendo la ricostruzione fornita da Noem e altri membri dell’amministrazione Trump che hanno detto che il democratico non si sarebbe identificato e che gli agenti l’hanno scambiato per un dimostrante minaccioso. Oggi per festeggiare i 250 anni della nascita dell’esercito militare, anniversario che cade proprio nel giorno del 79esimo compleanno di Trump, è attesa a Washington una grande parata.