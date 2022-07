Latina, bimba di 2 mesi lasciata in auto: tolta genitorialità a padre e madre

Latina, 31 luglio 2022 - Sospesa la genitorialità ai genitori della bimba lasciata in auto. Questa la decisione del tribunale per i minorenni di Roma che oggi ha emesso un decreto di urgenza per sospendere la responsabilità genitoriale alla coppia che ha abbandonato la figlia in macchina, al caldo e con i finestrini chiusi mentre erano impegnati in una accesa discussione.

La piccola, dopo qualche giorno di osservazione in ospedale, verrà affidata ad un istituto su decisione del tribunale per i minorenni di Roma che ha denunciato i genitori per abbandono di minore.

Il fatto, secondo quanto ha riferito il Tgr Lazio, è avvenuto a Borgo Montello, frazione di Latina. Padre e madre, un 40enne e una 38enne entrambi con precedenti penali, sono stati visti discutere dalla commessa di un negozio che si è accorta che la piccola piangeva in auto con i finestrini chiusi e, per soccorrerla, ha immediatamente chiamato il 118 e i carabinieri.

Al loro arrivo, gli infermieri hanno immediatamente trasferito la bambina in codice rosso all'ospedale Goretti di Latina, dove è stata visitata ed è stato constatato che fortunatamente non era in pericolo di vita. Mentre l'uomo ha accompagnato la neonata in ospedale, la mamma è stata rintracciata dopo essersi allontanata.