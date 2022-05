Inno della Roma in classe Bufera sulla maestra

L’inno di Antonello Venditti cantato tra i banchi di scuola all’indomani della vittoria della Roma in Conference League. Accade alla scuola elementare Caterina Usai, di Roma. Un video ha documentato tutto, è finito sul web e si è scatenato il putiferio. Tra i piccoli cantanti in erba non c’erano solo lupacchiotti,, ma anche aquilotti o di altre fedi calcistiche o non interessati al calcio, alcuni dei quali rimasti in un angolo senza cantare. I genitori tifosi del Lazio rabbiosi: "I nostri figli in lacrime".