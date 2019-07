Vittoria (Ragusa), 14 luglio 2019 - Non ce l'ha fatta neanche Simone. E' morto l'altro bambino falciato da un Suv venerdì nel centro storico di Vittoria insieme al cuginetto. Stamani ci sono stati i funerali (foto sotto) di Alessio d'Antonio, 11 anni, deceduto subito dopo l'impatto. Contemporaneamente da Messina è arrivata la notizia del decesso di Simone: il fuoristrada gli aveva tranciato le gambe. Simone era stato trasportato in elisoccorso al Policlinico del capoluogo: non è bastata l'amputazione delle gambe, i tentativi di salvargli la vita sono stati inutili.

Alla guida del Suv c'era Rosario Greco, 37 anni con precedenti per armi e droga. Il figlio del "re" degli imballaggi del mercato di Vittoria è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato - perché risulta che guidasse ubriaco e sotto effetto di cocaina - e omissione di soccorso. Domani sarà interrogato.

Intanto dall'autopsia eseguita sul corpo di Alessio dopo i dubbi sui ritardi nei soccorsi, emerge che il ragazzino non poteva essere salvato: è morto per una inarrestabile emorragia massiva dovuta al distacco violento di una gamba. Sono sei le persone indagate dalla Procura di Ragusa: Greco, i tre passeggeri del Suv, una dottoressa e un infermiere.