Napoli, 13 ottobre 2021 - Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio nella zona industriale di Airola, in provincia di Benevento. Le fiamme non sono ancora state domate e hanno coinvolto anche un deposito di materiale plastico da cui si è sprigionato il fumo denso che ha reso irrespirabile l'area. Una grande nube nera e tossica sovrasta la Valle Caudina ed è arrivata anche nel Napoletano e nel Casertano. Molti residenti spaventati hanno lasciato gli edifici vicino allo stabilimento. Inoltre domani ad Airola le scuole rimarranno chiuse.

Il rogo sta avvolgendo lo stabilimento Sepa e dall'interno si avvertono forti esplosioni. I sindaci dei comuni, sia sul versante sannita che sul versante irpino, hanno emesso avvisi di allerta per la popolazione invitando tutti a chiudersi in casa, e a tenere le finestre chiuse.

Per cercare di arginare l'incendio sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento, e si attendono rinforzi da altre province. Il vice sindaco di Airola, Michele Napoletano, è sul posto e ha definito la situazione "drammatica". Al momento non è stato possibile stabilire cosa abbia innescato le fiamme. Non risultano feriti perchè la zona è adibita a deposito e chi ci lavorava è riuscito ad allontanarsi in tempo.

L'incendio si vede dall'autotrada. Il post del consigliere della Regione Campania, Emilio Borrelli di Europa Verde