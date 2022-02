Era uscita con il suo cane, come faceva ogni sera. Il percorso è quello amato da molti a Gatteo Mare, sulla Riviera cesenate: una passerella che si apre a destra dei primi stabilimenti balneari e a sinistra della scogliera, che accompagna fino al mare Adriatico le acque del celebre fiume Rubicone. Quella placida routine, venerdì sera, dopo cena, si è trasformata in un incubo per un’imprenditrice sessantenne. Ad aspettarla nel buio c’era...

Era uscita con il suo cane, come faceva ogni sera. Il percorso è quello amato da molti a Gatteo Mare, sulla Riviera cesenate: una passerella che si apre a destra dei primi stabilimenti balneari e a sinistra della scogliera, che accompagna fino al mare Adriatico le acque del celebre fiume Rubicone. Quella placida routine, venerdì sera, dopo cena, si è trasformata in un incubo per un’imprenditrice sessantenne. Ad aspettarla nel buio c’era infatti un uomo che, vedendola arrivare le è piombato addosso.

La donna è stata prima percossa, poi immobilizzata e quindi violentata. L’uomo si è poi dileguato nel buio. È stata la stessa imprenditrice a chiamare i soccorsi, ma quando sul luogo in pochi minuti sono arrivati i carabinieri di Savignano sul Rubicone, dell’aggressore non c’era più nessuna traccia. La speranza, adesso, è che qualche segno l’uomo l’abbia lasciato nelle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il percorso, per fortuna numerose per via degli stabilimenti balneari. Anche se in altri casi, a impianti chiusi, le telecamere non sono risultate in funzione.

Portata in ospedale dal 118 subito dopo l’aggressione, i sanitari hanno accertato la violenza sessuale subita e giudicato guaribili le ferite da percosse in dieci giorni. Alla donna è arrivata immediata la solidarietà del sindaco di Gatteo Mare, Roberto Pari. "La vile e ignobile aggressione che ha subito – sono le sue parole –, è un episodio gravissimo. Fatti simili sono intollerabili e vanno contrastati con assoluta fermezza".

Lo stupro dell’imprenditrice arriva a colpire una comunità già impaurita per un’escalation di violenze iniziata lo scorso 2 febbraio con l’accoltellamento di Tamara Cantelli, speaker di Radio Gamma, nota e seguita in tutta la Riviera, scippata sotto casa da un uomo armato di un grosso coltello da macellaio che, pur di non rinunciare alla borsa della donna, non ha esitato a reciderle un’arteria e i tendini del polso e fratturarle un osso, costringendo la donna a tre delicatissimi interventi chirurgici d’urgenza. A quell’aggressione era seguita quella a un’anziana di Gambettola, colpita anche lei con un coltello dopo essere uscita, attorno alle 22, per portare a spasso il cane.

