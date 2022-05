Il Paese torna in mano ai Marcos Ferdinand, figlio del dittatore trionfa alle Presidenziali

Per il conteggio ufficiale bisogna attendere ancora, ma già dai primi dati dello spoglio il trionfo di Ferdinand Marcos junior, 64 anni, nelle elezioni presidenziali filippine appare certo. Arrivato al voto con trenta punti percentuali di vantaggio, il figlio del dittatore cacciato da una rivoluzione popolare nel 1986 ha più che doppiato i voti della maggiore sfidante. Per le Filippine, reduci da sei anni sotto il controverso Rodrigo Duterte, è la conferma che la voglia di un ‘uomo forte’ è ormai dominante. Con un sistema elettorale in cui si vota per entrambi i leader con due schede diverse, è in enorme vantaggio per la vicepresidenza anche Sara Duterte (43 anni), figlia del presidente uscente che si è candidata assieme a Marcos.