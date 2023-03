Il dipinto (dimenticato) dietro la tv in sala È un Brueghel che vale 800mila euro

Una famiglia francese ha scoperto per caso di essere in possesso, da oltre un secolo, di una tela, grande un metro per due, del celebre pittore fiammingo Brueghel il Giovane. Era stata dimenticata, tutta impolverata, dietro una porta. Ora L’avvocato del villaggio è all’asta da Drouot per una cifra fra i 600.000 e gli 800.000 euro. Secondo il settimanale Le Point, è stato un commissario d’asta, incaricato di fare un inventario, a scoprire il capolavoro, giudicato una ’crosta’ dalla famiglia proprietaria, lasciato dietro una porta nella sala dove troneggiava la tv.

Il quadro non è firmato, ma diversi esperti a Parigi lo hanno riconosciuto e autenticato come l’unica opera personale di Pieter Brueghel il Giovane, L’avvocato del Villaggio, una scena dipinta in diverse decine di versioni.