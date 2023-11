Gomme invernali 2023, quando scatta l’obbligo e cosa sapere. Marchiature e pittogrammi

Roma, 1 novembre 2023 – Gomme invernali 2023: scatta l’obbligo dal 15 novembre fino al 15 aprile 2024. L’uso è disciplinato da precise ordinanze per auto e mezzi commerciali fino a 3,5 tonnellate. Bisogna dunque attrezzarsi per il cambio degli pneumatici: via quelli estivi, da montare il modello da neve (o 4 stagioni, all season). Oppure bisogna ricordarsi di avere a bordo le catene. In Valle d’Aosta, per evidenti motivi climatici, l’obbligo è già scattato da domenica 15 ottobre.

Le ordinanze sulle gomme invernali

Il cambio gomme è disciplinato dalle ordinanze dei gestori delle strade. Nella stagione invernale, ricorda il sito ‘Pneumatici sotto controllo’, “il nemico numero uno della sicurezza è la perdita di aderenza” e proprio per questo motivi sono fondamentli gli pneumatici invernali.

Gomme invernali 2023, quando scatta l'obbligo e cos'è il pittogramma alpino

Marchiature e pittogramma

Le gomme invernali per essere a norma devono riportare queste marchiature: M+S: (o MS, M-S, M/S, M&S). La sigla sta per “Mud and Snow”, fango e neve. Sigla che, ricorda Asaps, può comparire anche sugli pneumatici “quattro stagioni”. Accanto a queste sigle, si può trovare anche il pittogramma alpino: si vede il profilo di una montagna con un fiocco di neve. La certificazione – che arriva da un ente terzo, non dal costruttore come l’altra marchiatura – dimostra che quella gomma è perfetta appunto per viaggiare in caso di neve.

I test di Assogomma

Come ricorda il sito “Pneumatici sotto controllo”, per un’auto che proceda alla velocità di 40 km/h gli spazi di frenata su fondo innevato sarebbero “di circa 20 metri” se la vettura “è dotata di pneumatici invernali, di oltre 40 se dotata di pneumatici estivi”.

A questo link di ‘Pneumatici sotto controllo’ tutte le ordinanze