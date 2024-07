Germania, uccide madre e figlio. Poi il cacciatore si toglie la vita. Gravissime la moglie e l’altra bimba

Una strage tra le mura di casa ad Albstadt: un cacciatore di 63 anni ha ucciso la madre e il figlio, ferendo gravemente anche la moglie e la figlia. Poi ha rivolto l’arma contro se stesso e si è tolto la vita. Lasciandosi dietro un pesante bilancio e al momento nessuna ipotesi attendibile sulle ragioni del gesto. Nella città nel sud-ovest della Germania, nel land del Baden-Württemberg, l’allarme è scattato intorno alle 12,30. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno fatto irruzione nell’edificio. Davanti a loro si è aperta una scena dell’orrore: i corpi senza vita della madre e del figlio dell’uomo trasformatosi in killer che aveva regolarmente registrate a suo nome diverse armi, e quello dello stesso assalitore ritrovato esanime nel giardino di casa. La moglie, gravemente ferita, è stata trasportata in ospedale con la figlia che lotta per la vita.