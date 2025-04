Il maltempo in diretta: frane, fiumi esondati e centinaia di sfollati in Piemonte. Blackout in Valle d’Aosta. Il Po fa paura

10:32

Da Torino all'Emilia, il Po fa paura

Allerta maltempo in Emilia-Romagna anche per domani, venerdì 28 aprile, con codice rosso nelle pianure parmense-piacentina per il transito della piena del Po. Per il resto si attendono piogge e temporali, localmente anche intense e più probabili sui rilievi ed in particolare sul crinale appenninico centrale, tra la notte ed il mattino. Si potranno generare nuovi innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua maggiori del settore centrale, superiori alle soglie 1 o localmente prossimi alle soglie 2. Per il passaggio della piena del Po sono attesi livelli prossimi o superiori alle soglie 3 nella pianura occidentale e prossimi alle soglie 1 nelle pianure centrali. In mattinata era stata già diramata un allerta per il livello di pericolo del Po a Torino dove è stata chiusa la zona dei Murazzi.