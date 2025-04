Segregata e stuprata per 5 giorni a Mestre: 32enne riesce a scappare. Fermato un uomo

Roma, 17 aprile 2025 – Ancora una donna vittima di violenze, ancora uno stupro. L’ultimo in ordine di tempo vede come vittima una 32enne. La donna è stata segregata e violentata per cinque giorni in un vecchio palazzo abbandonato nel centro di Mestre. La donna, è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto. I sanitari intervenuti in suo soccorso hanno diagnosticato le violenze subite secondo quanto riferiscono oggi i giornali locali.

Intanto un uomo, pure lui di 32 anni, sarebbe stato bloccato dai carabinieri perché ritenuto autore delle violenze. Il brutale episodio è avvenuto in un palazzo inutilizzato da oltre 10 anni e diventato rifugio per tossicodipendenti, spacciatori e senza fissa dimora.

Le forze dell'ordine grazie alla visione delle riprese delle telecamere pubbliche e private della zona stanno ricostruendo le identità di quanti, in questi giorni, sono entrati abusivamente nella struttura (in gran parte murata) per valutare se vi siano responsabilità anche da parte di altri individui.