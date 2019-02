Genova, 4 febbraio 2019 - Genova al freddo tutta la notte. A causa della rottura di un tubo del gas gestito da Snam, la società ha chiesto ai genovesi di spegnere il riscaldamento almeno fino a stamattina. Quasi tutta la città è coinvolta ad eccezione di tre quartieri del Levante: Nervi, Quarto, Quinto.

La rete di è guastata ieri mattina a Murta, in Valpolcevera, dove sono state evacuate 5 case. Per questo il gestore, Iren, ha inviato una comunicazione di servizio urgente chiedendo a tutti i cittadini privati e a agli amministratori di condominio di spegnere il riscaldamento e di utilizzare il gas soltanto per cucinare.

A parte il disagio per il freddo, non c'è mai stata e non c'è una situazione di pericolo - chiariscono entrambe le società - ma la chiusura degli impianti renderà più semplice il lavoro di ripristino.

Snam prevede che le forniture di gas naturale possano tornare regolari entro la mattinata. "Consapevole dei disagi per i residenti della zona - si legge in una nota di Snam - la società ha immediatamente preso contatti con il Comune di Genova e le persone coinvolte per manifestare piena disponibilità a offrire supporto e ospitalità per la notte e ogni altro tipo di necessità".