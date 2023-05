Frana a San Fratello (Messina): massi giganti piombano sulla strada. “Vivi per miracolo”

San Fratello (Messina), 15 dicembre 2023 – “Siamo vivi per miracolo”. Una giornata di ordinario terrore quella vissuta oggi dalla comunità di San Fratello, in provincia di Messina. Intorno a mezzogiorno una frana ha travolto il paese: massi giganteschi si sono staccati dal costone che sovrasta le abitazioni. Fortunatamente hanno solo lambito le case. “Uno dei massi è stimato grosso circa 10mila metri cubi, ha invaso due strade del paese”, dice il sindaco Salvatore Sidoti Pinto, che aggiunge: "Siamo molto provati per il dissesto idrogeologico che colpisce San Fratello e che richiede un intervento non più rinviabile. Per fortuna questa volta non ci sono stati né morti né feriti, ma solo qualche danno”. Problemi, in particolare, per alcune auto in sosta. Sul posto la Protezione civile, i vigili del fuoco e i carabinieri: si lavora per mettere in sicurezza la frana.

Disposta a scopo precauzionale l’evacuazione di alcune case che si trovano nelle vicinanze del crollo, in zona Porta Sottana. Si cerca ora una soluzione per le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Tanta paura tra i residenti che ora temono nuovi crolli.

Il maltempo oggi sta interessando soprattutto il centro Italia. Bomba d’acqua a Firenze: sono caduti 19,8 millimetri di pioggia in un’ora. Forte temporale con grandinata a Bologna.