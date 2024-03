Fedez pubblica sui social la sua vecchia canzone. Un messaggio a Chiara?

"Finisce sempre bene, altrimenti non è finita. Me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita". Fedez (foto) pubblica sui social il testo della canzone ’Sembra semplice’, fatta con J-Ax nel 2013, e subito – visto il testo e visto il complicato momento che sta affrontando con la moglie Chiara Ferragni – qualcuno pensa a un messaggio cifrato per l’influencer. Domenica sera a Che tempo che fa sul Nove a parlare della crisi era stata la stessa Ferragni: "Io e Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all’altro non ci si sente più. È un periodo di crisi ne abbiamo avute anche in passato, questa è una crisi un pò più forte", ha detto chiarendo che "adesso la priorità per entrambi sono i figli". Poi, all’inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, ha risposto: "Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita".