Bari, 31 maggio 2021 - Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell'Ilva, sono stati condannati, rispettivamente, a 22 e 20 anni di carcere. E' questa la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Taranto nell'ambito del processo 'Ambiente svenduto' sull'inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico che vede alla sbarra 47 imputati (44 persone e tre società).

La pubblica accusa aveva chiesto 28 anni per Fabio Riva e 25 per Nicola Riva, che rispondono di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all'avvelenamento di sostanze alimentari, alla omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro.

Condannato invece a 3 anni e mezzo l'ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. per i reati di concussione aggravata verso i vertici di Arpa Puglia affinché ammorbidissero la loro posizione verso Ilva. In questo caso o pm avevano chiesto 5 anni. Tre anni (la richiesta era di 4) sono invece stati inflitti l'ex presidente della Provincia, Gianni Florido, che risponde di una tentata concussione e di una concussione consumata, reati che avrebbe commesso in concorso con l'ex assessore provinciale all'ambiente Michele Conserva (condannato a 3 anni) e l'ex responsabile delle relazioni istituzionali dell'Ilva Girolamo Archinà (condannato a 21 anni e mezzo).

Alla lettura della sentenza è presente anche il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, con la fascia tricolore.

La Corte d'Assise di Taranto ha disposto la confisca degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto per il reato di disastro ambientale imputato alla gestione Riva. La confisca era stata chiesta dai pm.