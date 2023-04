Dona sperma, ha 600 figli Il tribunale: "Ora basta"

In oltre 15 anni, ha donato lo sperma e contribuito a far nascere oltre 550 bambini, forse 600: ora un giudice in Olanda lo ha bloccato, impedendogli di continuare la sua attività a pena di multe salatissime (100mila euro per ogni nuovo nato). È accaduto in Olanda, ennesimo scandalo legato alla fecondazione assistita nel Paese. Il musicista Jonathan M., 41 anni, è stato trascinato in tribunale da una fondazione che protegge i diritti dei bambini frutto di donazioni di sperma e dalla madre di uno dei piccoli nato probabilmente proprio dal suo sperma. Il timore dei giudici è tra l’altro che questa enorme rete di bambini procreati, che hanno fratellastri in giro per il mondo, siano a rischio di incesto.

Le linee guida delle cliniche olandesi sostengono che un donatore non dovrebbe contribuire a far nascere più di 25 neonati distribuiti in non più di 12 famiglie. La corte ha vietato a Jonathan M. di "donare il suo seme a nuovi futuri genitori", ma gli ha vietato anche di contattare eventuali nuovi potenziale genitori o di "pubblicizzare i suoi servizi ai futuri genitori", ha scritto il giudice. Più di 100 figli dei figli sono nati in strutture olandesi, ma l’uomo ha anche donato lo sperma a una clinica locale chiamata Cryos che poi ha spedito il suo seme a indirizzi privati in vari Paesi.