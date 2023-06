Denise Galatà, 10 indagati per la morte della studentessa in Calabria. Sequestrata la Pollino rafting

Castrovillari (Cosenza), 1 giugno 2023 - Per la morte di Denise Galatà ci sono dieci indagati. La studentessa di 18 anni è morta in gita scolastica mentre praticava rafting nel parco del Pollino, in Calabria, nel fiume Lao, dopo essere stata sbalzata in acqua dal gommone su cui stava facendo rafting insieme a un gruppo di compagni e ad alcuni professori.

L’inchiesta della procura

Tra gli indagati nell’inchiesta avviata dalla Procura di Castrovillari sulla morte ci sono il sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo, i responsabili della “Pollino rafting” e sette guide della stessa società. La giovane morta era una studentessa del liceo statale “Rechichi” di Polistena, da alcuni giorni in gita d’istruzione in provincia di Cosenza.

Sequestrata la Pollino rafting

La procura di Castrovillari ha poi disposto il sequestro della ‘Pollino Rafting’, la società che si è occupata dell’organizzazione del rafting sul fiume Lao. In seguito all’incidente, inoltre, il sindaco di Papasidero Fiorenzo Conte ha firmato un’ordinanza con la quale viene interdetto fino a data da destinarsi l’accesso al fiume Lao.

Domani mattina è prevista l’autopsia.