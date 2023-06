Chi era Denise Galatà: la passione per il ballo e l’impegno in parrocchia

Rizziconi (Reggio Calabria), 1 giugno 2023 – Denise Galatà, 18 anni, studentessa liceale, aveva una vita piena di impegni e passioni. Il sogno di fare il medico, l’impegno in parrocchia ma anche la palestra e il ballo. E come ricorda commosso Alessandro Giovinazzo, sindaco di Rizziconi, il suo paese natale in provincia di Reggio Calabria, “aveva la vita davanti”.

Denise Galatà, la studentessa morta in gita scolastica mentre praticava rafting

Invece Denise è morta in gita scolastica, mentre praticava rafting nelle acque del fiume Lao. Ci sono 10 indagati ma soprattutto c’è il dolore della famiglia, degli amici, di chi semplicemente la conosceva e le voleva bene. Perché Denise era generosa, “faceva vita di parrocchia, suonava l’organo”, ha ricordato alla stampa il parroco don Nino Larocca.

La foto in riva al mare per il compleanno

Una delle foto che più girano in Rete la riprende elegantissima, in un abito argentato, in riva al mare per la festa dei suoi 18 anni, era il 9 ottobre, Denise ha lo sguardo sognante.

Il post del Comune di Rizziconi