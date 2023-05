Studentessa in gita dispersa nel fiume: è caduta mentre faceva rafting in Calabria

Laino Borgo, 30 maggio 2023 - Una ragazza di 19 anni è caduta da un gommone mentre faceva rafting e risulta dispersa nelle acque nel fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo, in provincia di Cosenza. Denise era in gita scolastica con una classe del liceo statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena, provincia di Reggio Calabria. Il gruppo di ragazzi ha intrapreso il rafting su due gommoni, assieme a una guida. Ma le acque del fiume, ingrossate dalle precipitazioni di questi giorni, hanno spinto una delle due imbarcazioni contro una roccia, sbalzando tra le rapide 4 studenti. Tre sono stati recuperati, ma all'appello mancava la giovane.

A lanciare l'allarme è stata una guida che si trovava su un secondo gommone con altri ragazzi. I soccorsi sono stati chiamati dal responsabile regionale del servizio Elisoccorso Calabria, Pasquale Gagliardi, che si trovava sul posto per eseguire un sopralluogo nell'area di atterraggio dell'elisoccorso a Laino. Sul posto sta effettuando le ricerche il personale del Nucleo speleo alpino fluviale e i vigili del fuoco. Gli altri giovani, in tutto una quarantina i 16 e i 17 anni, sono stati evacuati tramite un sentiero.

Il vicepreside del liceo, Tonino Bongiovanni, sotto choc: "Siamo preoccupati e in ansia per i nostri ragazzi. La nostra speranza è che i nostri telefoni squillino e ci vengano comunicate notizie positive. Non era la prima volta, tra l'altro, che la scuola organizzava questo tipo di attività e non era mai accaduto nulla".