Roma, 20 luglio 2020 - Il vaccino anti Covid-19 creato a Oxford "ha indotto una forte risposta immunitaria". E' la conclusione che emerge dall'articolo pubblicato dalla rivista 'Lancet' in merito al vaccino anti Covid ChAdOx1, messo a punto dallo Yenner Institute della Oxford Universiy con la collaborazione dell'italiana Irbm. Si tratta di risultati giudicati come preliminari, ma che in questa fase di sperimentazione, giunta al cinquantaseiesimo giorno, stanno fornendo una "forte risposta immunitaria. La fase di sperimentazione 1-2 ha finora coinvolto 1007 adulti sani. Ulteriori studi - si legge - sono necessari per confermare se il vaccino protegga effettivamente dal Covid-19".

"C'è ancora molto lavoro da fare prima di poter confermare se il nostro vaccino aiuterà a gestire la pandemia di Covid-19, ma questi primi risultati sono promettenti", ha fatto sapere in una nota la professoressa Sarah Gilbert, responsabile del team che sta lavorando al vaccino. Lo step successivo è quello di continuare con questi 'trials' affinché si possa essere sicuri che il vaccino ChAdOx1 possa essere giudicato come sufficiente a coprire le persone dal contagio. Oltre ai test, la professoressa Gilbert raccomanda maggiori studi sul virus: "Dobbiamo saperne di più sul virus. Non sappiamo ancora quanto sia forte la risposta immunitaria che dobbiamo provocare per proteggere efficacemente dal contagio. Se il nostro vaccino è efficace, è comunque un'opzione promettente perchè questi tipi di vaccino possano essere prodotti su larga scala".

Gran Bretagna, prenotate altre 90 milioni di dosi

E intanto, proprio sul tema della produzione su larga scala di vacini, la Gran Bretagna si è già portata avanti nell'acquisizioni di grandi quantitativi. Il governo britannico infatti ha prenotato altre 90 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19. Il nuovo accordo si va a sommare a quello siglato con AstraZeneca per 100 milioni di dosi del vaccino di Oxford University, e prevede la fornitura di 30 milioni di dosi del vaccino BioNtech/Pfizer e di 60 mln di dosi del vaccino Valneva. Si tratta di prodotti ancora sperimentali, che fanno parte dei circa 20 in sviluppo in tutto il mondo contro Sars-CoV-2. "Ovviamente sono speranzoso, tengo le dita incrociate, ma dire che sono certo al 100% che avremo un vaccino quest'anno, o in effetti l'anno prossimo, è purtroppo solo un'esagerazione. Non siamo ancora a questo punto", ha detto il premier Boris Johnson.