Roma, 30 luglio 2021 - Ancora sopra i 6mila i nuovi contagi Covid nel bollettino di oggi, sull'epidemia da Coronavirus in Italia, diffuso dal ministero della Salute. I dati del monitoraggio dell'Iss in mattinata avevano anticipato che nell'ultima settimana sono risaliti quasi tutti i valori (qui i nuovi parametri dell'ultimo Decreto Covid). L'indice Rt è balzato a 1,57 (contro 1.26 di venerdì scorso), mentre l'incidenza settimanale ogni 100mila abitanti raggiunge la soglia di 58 (contro 41). E cresce anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: al 20 luglio è a 1,46 (range 1,38-1,55), rispetto alla settimana precedente in cui era 1,16.

E resta al centro del dibattito il green pass, "lo strumento che ci permette di evitare nuove chiusure o passi indietro", ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrera Costa. "E' chiaro - ha proseguito - che stiamo chiedendo un ulteriore sforzo ai cittadini e agli operatori e credo che ci sia la diponibilità da parte del governo di comprendere in questi giorni che tipo di azioni correttive possiamo apportare per renderne l'applicabilità più fluida e più corretta". In tal senso, "credo che si possa valutare l'ipotesi 'no green pass' ai ristoranti dentro gli alberghi quando i ristoranti fanno un servizio esclusivo alla clientela dell'albergo - ha dettagliato Costa -. Questo è un tema che è stato posto con forza anche dalle associazioni di categoria e credo sia un tema sul quale valga la pena fare una riflessione. Abbiamo qualche giorno di tempo per comprendere se possiamo dare questo tipo di risposta".

Sono 6.619 i nuovi contagi da Coronavirus Sars-CoV-2 oggi in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Si registrano altre 18 vittime. In Italia ieri i casi erano stati 6.171 e i decessi 19. I nuovi morti portano a 128.047 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 247.486 tamponi, e il tasso di positività è al 2,67%, stabile rispetto a ieri (2,7%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.812 (+82 da ieri), mentre sono 201 i ricoverati in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri), con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.132.510 i dimessi e i guariti (+2.117) e 82.962 gli attualmente positivi (+4.478).

Torna a superare quota 1.000 in un giorno i nuovi positivi al Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.043 i casi di contagi rilevati con i tamponi, che sono stati 42.282, per una incidenza del 2,47%. Il totale degli infetti dal febbraio 2020 sale così a 435.954. Stabili invece i decessi, fermi a 11.641. Presentando i dati, il presidente Luca Zaia ha osservato che il modello matematico cui si affida la Regione prevedeva che in questa settimana la crescita dei casi giornalieri potesse arrivare anche a 1.500. Salgono di conseguenza anche soggetti in isolamento, 11.927, mentre prosegue la discesa dei dati ospedalieri: il totale dei ricoverati è pari a 156 (-9), dei quali 139 (-8) in area medica e 17 (-1), in terapia intensiva.

"Oggi su quasi 11mila tamponi nel Lazio (-911) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 845 nuovi casi positivi (+65), 4 decessi (riferiti a recuperi di notifiche), i ricoverati sono 290 (+17), le terapie intensive sono 44 (+5) i guariti sono 211". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,8%. I casi a Roma città sono a quota 480 - aggiunge -. Restano stabili i tassi di occupazione in Area medica e Terapia intensiva, lontani da soglie di rischio, non assistiamo a criticità sulla rete ospedaliera. Resta assolutamente prioritario vaccinarsi e completare il percorso di vaccinazione".

Sono 724 i nuovi contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.

In Toscana sono 251.332 i casi di positività al Coronavirus, 720 in più rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 237.979 (94,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.351 tamponi molecolari e 5.155 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 7.158 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.441, +11,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 141 (16 in più rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 90 anni.

Toscana, il 16% degli insegnanti non si è vaccinato. Boom tra i ventenni

Sono 678 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 36.583 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l'1,8%. Nelle ultime 24 ore è morta una persona, per un totale di 33.823 decessi da inizio pandemia. Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono oggi 26, 4 meno di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari, invece, sono 5 più di 24 ore fa, per un totale di 211.

Sono 544 i nuovi positivi di oggi in Emilia Romagna, su 24.658 tamponi eseguiti, con un tasso di positività del 2,2%. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 83 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 373.860. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 6.490 (+460 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 6.279 (+444), il 96,7% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si è registrato un nuovo decesso: si tratta di una donna di 99 anni di Parma. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione restano quindi 13.282. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 14 (+1 rispetto a ieri), 197 quelli negli altri reparti Covid (+15).

Sono 355 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 7.069 tamponi processati. Sono cinque, in totale, i morti riportati nel bollettino di oggi: una persona è deceduta nelle ultime 48 ore, quattro in precedenza ma registrate ieri. Sono 189 i posti letto di degenza occupati su 3.160 disponibili e 12 i ricoverati in terapia intensiva su 656 posti letto complessivamente disponibili in Campania.

La Sardegna ha l'indice Rt più alto d'Italia, pari a 2.44 e la cabina di regia del ministero della Salute e dell'istituto superiore di Sanità nel report diffuso oggi colloca l'isola fra le 20 regioni a rischio moderato. Oggi si sono registrati 308 contagi, in calo rispetto ai 413 di 24 ore prima. Si segnala anche 1 decesso.

Il Piemonte ha comunicato 287 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 32 dopo test antigenico), pari all'1,3% di 21.810 tamponi eseguiti, di cui16.232 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 369.626. I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (+1 rispetto a ieri), negli altri reparti sono 72(- 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.147. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione e il totale rimane quindi 11.699. I pazienti guariti sono complessivamente 355.703(+69 rispetto a ieri).

Oggi in Puglia sono stati registrati 11.859 test per l'infezione da Covid e sono stati rilevati 248 casi positivi. Non sono stati segnalati decessi. Il tasso di positività in Regione sale al 2,1% rispetto all'1,3% di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.885.860 test; 246.971 sono i pazienti guariti; 2.159 sono i casi attualmente positivi.

Sono 157 i nuovi casi di posotività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, dove si registra un ricovero in meno rispetto a ieri: sono 16 in tutto, due dei quali (dato invariato) in terapia intensiva. Secondo i dati della Regione aggiornati al 30 luglio, i guariti sono 18 e non ci sono stati altri decessi (1.424 dall'inizio della pandemia). Gli attualmente positivi sono 1.586 (139 in più di ieri).

Ventisette casi Covid e 10 ricoveri si registrano oggi in Alto Adige. Nessun decesso e 10 nuovi casi positivi, invece, in Valle d'Aosta. In Basilicata sono 37 i nuovi casi di contagio, su un totale di 892 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono 112 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, 13 in Molise, 108 in Calabria e 151 nelle Marche. In Friuli Venezia Giulia, su 4.087 tamponi molecolari, sono stati rilevati 82 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,01%. Anche la Liguria registra 122 nuovi positivi.

