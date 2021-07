Roma, 22 luglio 2021 - Green pass obbligatorio ovunque ci siano assembramenti, compresi stadi e eventi, mentre con una sola dose di vaccino in tutti i luoghi al chiuso, come bar e ristoranti. Si cerca ancora l'accordo sul certificato verde (qui come richiederlo), come anche sulla revisione dei parametri di rischio Covid, con l'introduzione di nuove soglie che comprendano i numeri delle ospedalizzazioni. Ma, dopo giorni di stallo, oggi è il giorno in cui i nodi verranno al pettine. Dopo la cabina di regia, convocata per le 15, a cui seguirà un nuovo confronto con le Regioni, alle 17 si riunirà infatti il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto. Dove verrà messa nero su bianco anche la nuova data dello stato d'emergenza, probabilmente - ma al momento non vi è ancora certezza - 31 dicembre. A spiegare le ragioni che hanno mosso il governo, con ogni probabilità, sarà lo stesso premier Mario Draghi, che dovrebbe tornare a parlare a fine giornata in una conferenza stampa.

In questi giorni ad allungare i tempi è stato il 'muro' delle Regioni, nonché le fibrillazioni interne alle forze di maggioranza. Con i malumori che, soprattutto sulla proroga a lungo termine dello stato di emergenza e sul certificato verde, hanno animato la Lega. Il leader, Matteo Salvini, ieri si è infatti schierato al fianco dei governatori: "Non si può limitare la vita a 30 milioni di italiani". E ha aggiunto, sull'obbligo vaccinale per il personale della scuola, "no, non serve. Ad oggi - ha dichiarato - l'80% è vaccinato e si arriverà al 90% a settembre, quindi la copertura, l'immunità, è ampiamente garantita".

Nel frattempo, sono state confermate le nuove direttive sulle vaccinazioni per chi è guarito dal Coronavirus: chi ha già avuto l'infezione, infatti, potrà fare un'unica dose ma entro i 6-12 mesi dalla guarigione. Resta invece sempre la doppia per gli immunodepressi.

Le Regioni chiedono che i parametri per decretare il passaggio dalla zona bianca a gialla, con tutte le limitazioni del caso, prevedano il 30% dei posti letto occupati negli ospedali e il 20% nelle terapie intensive. Ma soprattutto chiedono che in zona bianca il green pass si applichi solo ai grandi eventi sportivi e di spettacolo, discoteche, fiere e congressi. In sintesi, ricorrere al certificato verde per permettere la ripresa di attività fino ad oggi non consentite.

Ma il governo - con il premier Mario Draghi in testa ed eccezione fatta per la Lega - esige invece di più, rispetto alle richieste delle Regioni, per fermare la corsa del Coronavirus, che complice la variante Delta è tornato a far paura. Distinguendo le attività su tre livelli: i servizi essenziali che non richiedono green pass, quelli che ne prevedono una versione 'light' - dunque una sola dose con una data già fissata e ravvicinata per la seconda - e infine l'elenco delle attività per cui il certificato verde dovrà attestare la vaccinazione completa.

La distanza con le Regioni è tangibile, difficile da accorciare. Per bar e ristoranti, ad esempio, il governo vuole introdurre il green pass, anche se solo per i tavoli all'interno e pur con una sola dose, lasciando comunque libere le consumazioni al bancone o all'esterno del locale. E questo anche in zona bianca: una presa di posizione che fa storcere il naso al fronte dei governatori.

E poi ci sono le tappe, da qui a settembre, che il governo intende indicare per rendere più stringente l'uso del certificato verde, complice il rientro a scuola nonché il ritorno dalle vacanze agostane. E che nelle ultime ore non avrebbe escluso, assicurano fonti di governo, l'obbligo di certificato verde sui mezzi pubblici a partire da metà settembre. L'ennesimo nodo difficile da sbrogliare, su cui il confronto, in queste ore, è andato avanti serrato tanto da portare a un rinvio come sulla scuola: la decisione su bus e metro dovrebbe essere presa più avanti e non in questo decreto.