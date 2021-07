Roma, 30 luglio 2021 - Nella quarta ondata della pandemia Covid in Italia, mentre la variante Delta, quella più infettiva, è ormai dominante (oltre il 90% dei contagi, il 100% in alcune regioni), l'Istituto superiore di Sanità segnala anche un aumento "se pur estremamente contenuto", della variante Beta (B.1.351, nota anche come 'sudafricana'), maggiormente caratterizzata da una parziale immuno-evasione e quindi dal pericolo di 'bucare' i vaccini.

Il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro scatta la foto della situazione: "L'infezione sta crescendo in molti Paesi europei e anche nel contesto italiano. La circolazione è soprattutto nelle fasce più giovani tra 10 e 29 anni". Dal canto suo il direttore della prevenzione Gianni Rezza spiega: "I casi ora aumentano però meno velocemente delle scorse settimane. In Gran Bretagna adesso l'incidenza si è pressochè dimezzata, così come in Olanda. Difficile dire cosa accadrà da noi ma vediamo un ritmo di crescita inferiore rispetto a quello delle scorse settimane". Che fare? "Test, quarantena dei contatti e tracciamenti, anche nel periodo estivo".

Il bollettino Covid del 30 luglio

Terza dose e vaccini adattati a varianti

Si discute anche di un'ipotetica terza dose di vaccino, considerato anche che la distribuzione è già in atto in Israele per gli over 60. Su questo Rezza va con i piedi di piombo: "Fino a 9 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale le evidenza ci parlano di una copertura efficace - spiega - Nel giro di un mese dovremo decidere chi vaccinare di nuovo e con quali tempi. Probabilmente il richiamo riguarderà le persone più fragili, ma ancora non abbiamo deciso".

E qui s'innesta il tema dei vaccini adattati per combattere meglio le varianti: "Non si sa ancora se nel caso della terza dose sarà necessario effettuarla con un vaccino adattato alle varianti - afferma Gianni Rezza - Di fatto le aziende stanno lavorando a vaccini adattati. Al momento teniamo aperte le opzioni e le decisioni anche prese dall'Ue guardano alle due alternative per non rimanere scoperti. Se ci si vaccinasse oggi si userebbero i vaccini esistenti ma bisognerà valutare se fra alcuni mesi saranno necessari vaccini adattati".

Zona gialla: le regioni che rischiano di più

Varianti Covid in Italia

Una nuova indagine rapida condotta dall'Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla fondazione Bruno Kessler quantifica la presenza delle varianti del Coronavirus in Italia. Ebbene: al 20 luglio la prevalenza della cosiddetta variante Delta era del 94,8%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra l'80% e il 100%. Molto meno presente la variante Alfa, con una prevalenza del 3,2% (range tra 0 e il 14,7%), mentre la variante Gamma o 'brasiliana' è all'1,4% (0-16,7%).

E' poi da "segnalare, se pur estremamente contenuto, l'aumento della variante Beta (B.1.351), maggiormente caratterizzata da una parziale immuno-evasione; mentre la prevalenza della variante Gamma (P.1) è diminuita drasticamente in tutto il Paese; nell'attuale scenario europeo e nazionale - si spiega - caratterizzato dalla circolazione di diverse varianti, è necessario continuare a monitorare con grande attenzione, in coerenza con le raccomandazioni nazionali e internazionali e con le indicazioni ministeriali, la loro diffusione e, in particolare, di quelle a maggiore trasmissibilità o con mutazioni correlate a potenziale evasione della risposta immunitaria".