Roma, 30 aprile 2021 - Come ogni venerdì oggi è il giorno del monitoraggio settimanale dell'istituto superiore di sanità (Iss) con i dati Covid aggiornati su incidenza, indice Rt, tasso di occupazione dei reparti ordinari Covid e terapie intensive. E c'è già la prima anticipazione: questa settimana sale ancora l'indice Rt a livello nazionale, passando a 1,57 (contro 1.26 di venerdì scorso). Aumenta anche - come del resto era prevedibile - l'incidenza settimanale ogni 100 mila abitanti che raggiunge la soglia di 58.

Sono dati che non sorprendono visto che ogni giorno i contagi sono in crescita a causa della maggior conmtagiosità della variante Delta. C'è da dire subito che in ogni caso oggi non sono previsti cambi di colore delle regioni. Il decreto Covid del 23 luglio infatti ha modifaco i parametri di assegnazione delle varie zone, limitando l'importanza dell'incidenza (per la zona bianca era necessaria l'incidenza inferiore a 50 per tre settimane consecutive) e dando maggior peso al tasso di occupazione di reparti Covid e terapie intensive. Coefficienti, questi, che restano ancora ben al di sotto della soglia che fa scattare la zona gialla: (sopra il 15% per i reparti Covid e soppra ilo 10% delle terapie intensive): tutte le regioni oggi resteranno quindi in zona bianca.

Se il governo non avesse modificato i criteri, oggi sarebbero in zona gialla Veneto, Emilia Romagna. Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Sicilia e Sardegna che hanno oltrepassato la soglia dei 50 casi.

Sono 20 - rispetto alle 19 della scorsa settimana - le Regioni e Province autonome classificate a rischio moderato e una (Molise) a rischio basso questa settimana

Nessuna Regione e Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica, ma aumentano i ricoveri. Il tasso di occupazione in intensiva è stabile al 2%, con un lieve aumento nel numero di ricoverati che passa da 165 (20/07/2021) a 189 (27/07/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche nazionale aumenta invece al 3% rispetto al 2% della scorsa settimana. Il numero di ricoverati in queste aree è in aumento da 1.194 a 1.611.

L'Iss sottolinea come sia necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta dalle varianti. La circolazione della variante Delta è in aumento in Italia ed è ormai

prevalente. Questa, si rileva, ha portato ad un aumento dei casi in Paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi.