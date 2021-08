Roma, 3 agosto 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Nel pomeriggio gli aggiornamenti dal ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Nel frattempo è iniziato il conto alla rovescia sul green pass, il certificato verde che da venerdì sarà obbligatorio per accedere a molte attività, fra cui ristoranti al chiuso, piscine e palestre (qui il focus sugli alberghi). Ma il 6 agosto sarà solo la prima tappa della road map che ha intenzione di tracciare il governo fino a settembre per rendere più stringente l'uso del certificato verde.

Sul web, dal medico o in farmacia: come avere il green pass

La risalita della curva epidemica nelle ultime settimane, infatti, è all'attenzione degli esperti e si riunirà probabilmente giovedì il prossimo Cdm proprio per il contrasto al Covid. Intanto i dati Agenas fotografano la situazione del Paese. Fra le Regioni, la Sardegna è la più a rischio zona gialla (qui tutte le regole): l'isola, che ha visto crescere progressivamente l'occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva, è arrivata a toccare la soglia critica del 10% (era all'1% a metà luglio) e, qualora sforasse questa percentuale, passerebbe in fascia gialla secondo i nuovi parametri per il cambio colore delle Regioni, contenuti nell'ultimo decreto Covid che entrerà in vigore appunto venerdì. Per quanto riguarda, invece, il tasso di ricoveri in area non critica, l'Isola segna al momento un 5% di occupazione, ben lontano dal 15% fissato come soglia massima. Dopo la Sardegna, le regioni in cui l'occupazione delle terapie intensive è più alta sono la Liguria al 6%, il Lazio e la Sicilia al 5%, e la Toscana al 4%.Tutte le altre sono uguali o inferiori alla media nazionale del 3%.

Zona gialla e bianca: quante persone possiamo portare in macchina

Il bollettino del 3 agosto

Qui, appena possibile, la tabella Pdf e gli aggiornamenti dal ministero della Salute.

I dati dalle Regioni / Veneto

Sono 663 i positivi a Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo comunica il bollettino covid della Regione, che aggiunge che sono 12.747 gli attuali positivi in isolamento. Crescono i ricoveri (+17 in area non critica ) e i decessi (+3 da ieri).

In Toscana sono 253.453 i casi di positività al Coronavirus, 326 in più rispetto a ieri (317 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico). Gli attualmente positivi sono 8.013, +2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 193 (14 in più rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (3 in piu'). Oggi non si registrano nuovi decessi. L'età media dei 326 nuovi positivi odierni è di 32 anni circa.

Oggi in Puglia, a fronte di 11.623 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 213 casi positivi: 31 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. E' stato registrato un decesso, in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.923.726 test, 247.212 sono i pazienti guariti e 2.585 sono i casi attualmente positivi.

Sono 38 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nella provincia autonoma di Bolzano.