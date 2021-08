Roma, 3 agosto 2021 - Dal 6 agosto dovremo avere con noi il Green pass (qui come ottenerlo) praticamente sempre con noi se vorremo condurre una vita pressochè normale (qui i luoghi e le attività dove ci servirà). Dalla palestra alristorante al chiuso, dal museo al cinema. Incertezza c'è ancora per quanto riguarda gli alberghi. Molti si chiedono se quando andiamo in hotel dovremo avere il Gree pass. La risposta è no. In albergo il Green pass non è obbligatorio se non, per esempio, nel caso in cui volessimo usufruire ad esempio del centro benessere interno. Vediamo allora cosa prevede il Decreto Covid del 23 luglio, quello che ha appunto ampliato l'obbligatorietà del Green pass e ridisegnato i criteri per l'assegnazione delle regioni nelle zone colorate (qui gli ultimi dati aggiornati).

L'articolo 3 del Decreto 23 luglio (qui il testo della bozza in Pdf) stabilisce quando il Green pass è obbligatorio: e gli alberghi non sono contemplati. C'è però un'eccezione. Dovremo avere il Green pass con noi per le piscine, le palestre, i centri benesse al chiuso "anche all'interno di strutture ricettive", quindi anche quelli dentro gli alberghi. Per accedere pertanto alla spa o alla piscina dell'albergo (se al chiuso) dovremo esibire il Green pass.

Uguale specificazione non è prevista espressamente per quanto riguarda bar e ristorante dell'albergo. Però il testo del Decreto recita così: "Servizi di risotrazione svolti da qualsiasi esercizio". Quindi par di capire che la norma si applichi anche ai bar e ai ristoranti al chiuso negli alberghi. E che quindi sia necessario averlo per andare al ristorante dell'albergo. Ma non è escluso che entro il 6 agosto arrivi un chiarimento da parte del governo.

Il governo è al lavoro su un ulteriore decreto che dovrebbe ampliare il Green pass anche a scuola, lavoro e trasporti. Per quanto riguarda il lavoro, si sta valutando se rendere obb,ligatoriom il Green pass per i lavoratori di questi settori nei quali è obbliogatorio per gli utenti. Esempio: può essere che venga reso obbligatorio anche per l'istruttore della palestra. O per il barista.