Roma, 5 agosto 2021 - Attesa per il bollettino di oggi sul Covid in Italia. Nel pomeriggio i dati su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive saranno diffusi da ministero della Salute e Protezione Civile e aggiorneranno sulla situazione pandemica del Coronavirus. Ieri si è registrata una crescita dei nuovi casi, con la contagiosa variante Delta ormai principale responsabile, e del tasso di positività che ha superato la soglia del 3% (qui il bollettino del 4 agosto) e oggi nella mappa europea dell'Ecdc sono salite a quattro le regioni rosse. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rallenta l'incremento dei nuovi contagi (+20%), ma aumentano ricoveri e terapie intensive, parametri chiave per stabilire i colori delle regioni con Sardegna e Sicilia a rischio zona gialla. Restano invece stabili i decessi. Per quanto riguarda i vaccini, torna a salire la percentuale delle prime dosi sul totale delle somministrazioni, ma la campagna vaccinale, sottolinea Gimbe, ormai dipendente dai vaccini a mRna (Pfizer e Moderna), può contare su un numero di dosi insufficiente per mantenere il ritmo.

Sommario

Intanto da domani il green pass diventerà obbligatorio per accedere a diversi luoghi e partecipare a eventi. Dopo la cabina di regia che si tenuta in mattinata si va verso l'obbligo per docenti della scuola e per gli studenti universitari. Novità anche sul tema trasporti: da settembre servirà il certificato verde per i trasporti a lunga percorrenza. Ma dopo il Consiglio dei Ministri previsto per le 16.30 di oggi si avranno maggiori notizie.

Green pass: chi è esente in Italia. Età bambini e caos non vaccinabili

Draghi blinda il ritorno in classe "Green pass per bidelli e docenti"

(Pubblicheremo qui tutti gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, morti e ricoveri e la tabella Pdf)

Dati dalle regioni / Veneto

Sono 888 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale di 439.856 casi dall'inizio dell'epidemia. Cresce anche il numero dei decessi, 11.645 (+1). Si ferma, la crescita dei dati ospedalieri: nelle aree non critiche sono 168 (-1) i malati ricoverati, mentre nelle terapie intensive ci sono 18 (-1) pazienti. GLi altri 13.303 (+323) attualemente positivi invece si trovano in isolamento domiciliare.

I nuovi casi registrati in Toscana, nelle ultime 24 ore, sono 765 su 13.787 test di cui 9.006 tamponi molecolari e 4.781 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,55% (11,3% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto il presidente della Toscana Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri è identico il numero dei nuovi casi, sale però il tasso di positività a fronte di un numero inferiore di tamponi: nell'ultimo report erano stati eseguiti 14.286 test con un'incidenza di positivi pari al 5,35% (11,3% sulle prime diagnosi).

Le altre regioni

Rimane invariato il numero dei decessi in Alto Adige dove si registrano 15 nuovi casi.