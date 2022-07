Covid oggi Italia, il bollettino del 21 luglio: i dati delle regioni. Aggiornamento live

Articolo : Come funziona la nuova quarantena: durata ridotta per i positivi

Roma, 21 luglio 2022 - È atteso nel pomeriggio il nuovo aggiornamento sui contagi Covid in Italia con il bollettino di oggi del ministero della Salute. I primi dati confermano la tendenza in attenuamento dell'ondata estiva di Omicron 5 vista negli ultimi giorni (qui i dati del bollettino del 20 luglio) dopo che il picco è stato raggiunto nella prima settimana del mese di luglio. É uno scenario che viene confermato anche dall'ultimo report settimanale diffuso oggi dalla Fondazione Gimbe.

Il report settimanale di Gimbe

Nella settimana 13-19 luglio, si inverte la curva dei nuovi casi dopo cinque settimane di aumento: sono 631.693 contro i 728.759 della settimana precedente, -13,3%. Ma sono ancora in crescita i ricoveri, +1.251 in area medica e +38 in terapia intensiva, e i decessi, pari a 823 (+18,9%). Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Crescono anche i casi attualmente positivi (1.452.941 rispetto 1.350.481), e le persone in isolamento domiciliare (1.441.553 contro 1.340.382). "Dopo 5 settimane di aumento - commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - il numero dei nuovi casi settimanali registra una flessione (-13,3% rispetto alla settimana precedente). Nella settimana 13-19 luglio i nuovi casi si attestano oltre quota 631 mila, con una media mobile a 7 giorni che si colloca intorno a 90 mila casi al giorno".

Nella settimana 13-19 luglio in 6 Regioni si registra un incremento percentuale dei nuovi casi (dal +0,6% delle Marche al +28,6% della Valle D'Aosta), mentre nelle altri 15 c'è una diminuzione (dal -0,6% del Piemonte al -18,8% della Campania). Sostanzialmente stabile il numero dei tamponi totali (+1,7%): da 2.517.540 della settimana 6-12 luglio a 2.560.557 della settimana 13-19 luglio. In particolare i tamponi rapidi sono aumentati del 2,3% (+49.621), mentre quelli molecolari sono diminuiti dell'1,8% (-6.604). La media mobile a 7 giorni del tasso di positività sale dal 18,6% al 20,8% per i tamponi molecolari, mentre si riduce dal 31,8% al 25,9% per gli antigenici rapidi. "Sul fronte degli ospedali - afferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe - prosegue l'aumento dei ricoveri sia in area medica (+12,9%) che in terapia intensiva (+10,1%)".

In particolare, nelle ultime cinque settimane i ricoveri sono più che raddoppiati in area critica (da 183 il 12 giugno a 413 il 19 luglio), mentre sono quasi triplicati in area medica (da 4.076 il 11 giugno a 10.975 il 19 luglio). Al 19 luglio il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 17,1% in area medica (dall'8,9% del Piemonte al 42,9% dell'Umbria) e del 4,5% in area critica (dallo 0% della Basilicata al 10,2% della Calabria). "Aumentano ancora gli ingressi in terapia intensiva - puntualizza Mosti - anche se in misura minore rispetto alla scorsa settimana: la media mobile a 7 giorni è di 49 ingressi/die rispetto ai 47 della settimana precedente". Continua a crescere anche il numero dei decessi: 823 negli ultimi 7 giorni (di cui 75 riferiti a periodi precedenti), con una media di 118 al giorno rispetto ai 99 della settimana precedente.

Sono 8.490 i nuovi positivi al coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore a fronte di 4 decessi e 107.725 persone in isolamento. Lo comunica il bollettino covid della Regione Veneto. Sul fronte dei ricoveri salgono a 767 in area non critica (+13) mentre scendono le terapie intensive 34 (-3).

Oggi in Puglia sono stati registrati 23.391 test per l'infezione da Covid-19 e 5.993 nuovi casi. Sono stati registrati 8 decessi. Attualmente sono 79.464 persone positive, 483 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.356.169 a fronte di 11.919.741 test eseguiti, 1.267.948 sono le persone guarite e 8.757 quelle decedute.

In Toscana i nuovi casi di Covid sono 4.121, circa 1.500 in meno rispetto allo scorso giovedì (il 14 luglio i casi sono stati 5.594). Stando a quanto segnala il presidente della Regione, Eugenio Giani, sono stati effettuati 21.459 test, di cui 2.530 tamponi molecolari e 18.929 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 19,20%, che sale al 78,2% sulle prime diagnosi. Che la curva sia in calo, lo certifica anche la Fondazione Gimbe.

Secondo il bollettino di oggi della Regione Calabria, sono 3.020 i nuovi contagi registrati (su 12.208 tamponi effettuati), +1.503 guariti e 4 morti (per un totale di 2.758 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +1.513 attualmente positivi, -8 ricoveri (per un totale di 315) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 18).

Sono 2.672 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza, al netto dei riallineamenti, a 486.176. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 69 e 90) e sale a 3.426. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 431836 dimessi/guariti (+1.361 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 50.914 (+1.307 rispetto a ieri). Di questi, 273 pazienti (-12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.956 tamponi molecolari (2.406.513 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 9.707 test antigenici (4.034.107).

In Sardegna si registrano oggi 2.197 ulteriori casi confermati di positività al covid (di cui 1966 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8410 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 170 (come ieri). 39846 sono i casi di isolamento domiciliare (-144). Si registrano tre decessi.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 8.446 test e tamponi sono state riscontrate 1.983 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 2.594 tamponi molecolari sono stati rilevati 410 nuovi contagi. Sono inoltre 5.872 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 1.573 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 289. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 4 persone. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 438.954 persone.

In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono 734 i nuovi casi di Covid-19 mentre ci sono stati 3 decessi.