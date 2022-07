Covid oggi Italia, il bollettino del 20 luglio. I dati dalle regioni

Articolo : Covid, come funzionerà la nuova quarantena: durata ridotta per i positivi

Roma, 20 luglio 2022 - Oggi è stata chiesta, all'Agenzia europea dei medicinali (Ema), l'approvazione del vaccino aggiornato contro Covid-19 Pfizer contro Omicron e le sue sottovarianti. Insieme a BioNTech, infatti, l'azienda farmaceutica statunitense ha annunciato di avere completato la procedura di richiesta per un vaccino aggiornato che, oltre a contrastare il vecchio virus, è stato adattato anche alla sotto-variante Omicron BA.1. La domanda di approvazione riguarda per ora la somministrazione alle persone con età pari o superiore ai 12 anni. I dati resi disponibili nelle scorse settimane dall'azienda e sottoposti a Ema mostravano che il nuovo vaccino induceva una risposta immunitaria superiore contro Omicron BA.1 rispetto al vaccino attualmente in commercio.

Questa è una delle notizie principali a livello internazionale. In Italia, invece, si rileva, secondo l'analisi di Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), un aumento dei ricoveri del 17,1% nella settimana tra il 12 e il 19 luglio, comunque in rallentamento rispetto alla settimana precedente (aumento del 35%). "Negli ospedali ormai arrivano sempre più pazienti di età media elevata, circa 70 anni: 2 su 10 non sono vaccinati mentre, tra i vaccinati, 2 su 3 hanno ricevuto la somministrazione dell'ultima dose da più di sei mesi e hanno dunque un titolo anticorpale più basso", ha commentato il presidente di Fiaso, Giovanni Migliore. "Questi numeri testimoniano ancora di più l'urgenza di provvedere alla somministrazione della quarta dose booster per gli over 60".

Si discute poi di nuove regole per limitare la quarantena covid, ma anche della possibilità di un ritorno a misure restrittive qualora i contagi dovessero tornare ad aumentare ancora nella stagione invernale. A questo proposito, Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, ha risposto così: "Forse è passata la stagione degli obblighi e siamo di fronte ad una stagione di responsabilizzazione dei cittadini, che ormai sono abituati ad usare certe misure". "Bisogna responsabilizzare le persone - ha aggiunto - perché quando si trovano in posti molto affollati l'uso volontario delle mascherine può certamente essere utile".

Nell'attesa del bollettino Covid aggiornato di oggi, ecco i dati dalle regioni.

In attesa del bollettino di oggi, ieri in Italia ci sono stati 120.683 nuovi casi e 176 morti.

È un dato ancora molto alto, 9.234 contagi, quello dell'andamento quotidiano del Covid in Veneto, pur se in calo rispetto a ieri (12.477). Sono 16 le vittime, mentre gli attuali positivi sono 106.456 (-71). Restano quasi invariati i dati ospedalieri, che vedono però il totale dei ricoverati sopra quota 1.000. I malati Covid ricoverati nei reparti ordinari sono 996 (-2), quelli nelle terapie intensive 50 (+1).

In Campania i positivi del giorno sono 9.112 di cui positivi all'antigenico 8.382 e al molecolare 730. I test sono 41.366 di cui antigenici 32.868 e molecolari 8.498. Otto i decessi nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Sono 6.205 i nuovi casi di contagio accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 20,35% dei 30.481 test processati. Gli attualmente positivi sono 80.602, di cui 479 ricoverati in area non critica Covid (11 in meno rispetto a ieri) e 17 in terapia intensiva. Le vittime del virus sono cinque che fanno salire a 8.749 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

In Toscana oggi ci sono 4.259 in più rispetto a ieri (829 confermati con tampone molecolare e 3.430 da test rapido antigenico). Sono stati eseguiti 2.402 tamponi molecolari e 18.216 tamponi antigenici rapidi, di questi il 20,7% è risultato positivo. Sono invece 5.502 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 77,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 94.446, -0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 811 (21 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 10 nuovi decessi.

Sono 3.086 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 37,01% (ieri era al 30,44%). Sono 6 i decessi e 1.499 i guariti. In Calabria sono ad oggi 71.391 i positivi. Diminuiscono i ricoveri in reparto (-5, per un totale di 323), lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva (+1, per un totale di 19).

In Sardegna sono 2.659 i nuovi casi confermati di positività al Covid, di cui 1.983 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.527 tamponi. I decessi sono due. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9, uno in meno rispetto a ieri, mentre quelli in area medica sono 170, quattro in meno. Sono 39.990 le persone in isolamento domiciliare, 1.472 in meno rispetto a ieri.

Sono 2.591 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 483.504. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di una 86enne della provincia di Teramo, mentre 2 decessi sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 430.475 dimessi/guariti (+1.780 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 49.607 (+805 rispetto a ieri). Di questi, 285 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 2.520 casi di Covid-19, con 6.554 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 38,4% (ieri era al 40,4% con 3.723 casi). Sono complessivamente 216 (+7) i pazienti assistiti negli ospedali delle Marche e 52 (+3) nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive ci sono 7 pazienti (come ieri); sono 14 (+1) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 195 (+6) i ricoverati nei reparti non intensivi. Non ci sono nuove vittime.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.505 tamponi molecolari sono stati rilevati 491 nuovi contagi. Sono inoltre 6.000 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.801 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 289. Oggi si registrano i decessi di 3 persone

