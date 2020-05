Roma, 11 maggio 2020 - Coronavirus fase 2, il Governo darà spazio alle Regioni per "aperture su misura". Conte e i suoi ministri faranno una propria proposta che poi sarà "ampliabile". Ecco, in pillole, la soluzione trovata oggi nell'incontro ta Governo e Conferenza delle Regioni per fare chiarezza sui prossimi step. L'idea del governo è definire di una cornice per avviare riaperture differenziate attraverso linee guida di riferimento per i provvedimenti regionali. La proposta delle Regioni - ricorda il governatore del Friuli Massiminiano Fedriga - "era di ipotizzare da oggi una riapertura del commercio al dettaglio e dal 18 invece le altre attività". Nell'attesa l'Alto Adige, come annunciato, parte in autonomia e già oggi ha riaperto parrucchieri e barbieri.

Il ministro Boccia ha dichiarato: "Inizia la fase della responsabilità per le Regioni".

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - riferisce un governatore - ha preso atto della volontà delle regioni di una riapertura anticipata al 18 maggio, soprattutto per quanto riguarda il commercio al dettaglio e che, sulla base dei dati epidemiologici, le stesse regioni avranno più potere d'azione. In questi giorni - ha spiegato il premier, secondo quanto viene riferito - Inail e Cts faranno i protocolli che mancano per tutte le attività.

"Il premier Conte - scrive anche il governatore ligure Toti su twitter - ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni nella gestione della Fase 2, avanzata nei giorni scorsi con una lettera dei governatori indirizzata al Premier. Dal 18 maggio si potranno quindi aprire le attività sotto la nostra responsabilità e in base alle esigenze del territorio. Il Governo farà le sue proposte che verranno integrate da quelle degli enti locali e insieme porteremo avanti il monitoraggio della situazione. Avanti con buon senso! Ripartiamo insieme''.

In arrivo le linee guida

Intanto il comitato tecnico scientifico sta chiudendo in queste ore le linee guida su ristorazione, servizi alle persone e balneazione, in vista della seconda fase delle riaperture. Le linee guida e i protocolli per la sicurezza sul lavoro, i trasporti e gli esercizi commerciali già sono nei dpcm precedenti, è stato spiegato: su ristorazione, servizi alle persone e balneazione il Cts sta ora chiudendo.

Il piano Raggi per i bar di Roma

Più spazio per i tavolini e iter più veloce per ottenere l'occupazione di suolo pubblico: è il piano Raggi per bar e ristoranti di Roma, per permettere di affrontare la riapertura nella fase 2 in maniera efficiente, rapida e nel rispetto delle prescrizioni anti Covid.

L'iter superveloce al quale stanno lavorando gli uffici del Campidoglio prevederebbe la concessione di occupazione di suolo pubblico massimo in 24 ore e un aumento del 35% degli spazi esterni in concessione. L'obiettivo dunque è agevolare la ripresa delle attività di ristorazione che nella fase 2 sono tenute a rispettare distanziamento tra i tavolini che porta inevitabilmente alla drastica riduzione dei posti al coperto. "Per tutto il 2020 - aveva già promesso la sindaca - ci saranno procedure rapide e criteri semplificati sia per le richieste che per i rilasci dei permessi, e le tipologie d'arredo esterno consentite saranno maggiori rispetto al passato".

