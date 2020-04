Roma, 5 aprile 2020 - Conferenza stampa della Protezione civile, con il capo dipartimento Angelo Borrelli, per fare il punto sull'emergenza Coronavirus in Italia e per la lettura del bollettino del 5 aprile. Sarà fornito alle 18 il bilancio sui contagi totali da inizio epidemia, malati, morti e guariti.

Marche, 123 nuovi casi. Crescono i guariti, l'isolamento paga

Toscana, mascherina obbligatoria per uscire di casa

Fine del lockdown, per ora la data non c'è

Intanto il premier Giuseppe Conte non indica una data per l'allentamento delle restrizioni. "In questo momento non posso dire quando il lockdown avrà fine - dice in un'intervista alla Nbc News -. Noi stiamo seguendo le indicazioni del comitato scientifico, ma l'Italia è stata la prima nazione ad affrontare l'emergenza. La nostra risposta forse non è stata perfetta, ma noi abbiamo agito al meglio sulla base della nostra conoscenza. La validità delle nostre misure è stata riconosciuta dall'Oms e i risultati indicano che noi siamo sulla strada giusta".

"Spostamenti solo per necessità"

"Il più importante messaggio da dare ai nostri cittadini - ha continuato Conte - è questo: state a casa il più possibile, uscite solo se c'è la necessità, per lavoro o per acquistare cibo, seguite le regole di sicurezza". Il premier ha aggiinto: "Stiamo chiedendo alla nostra gente un grande sacrificio, ne sono consapevole, ma questa è l'unica strada. Più rispetteremo le regole, più presto usciremo dall'emergenza".

