Roma, 29 marzo 2020 - Superati i 90mila casi e i 10mila morti in Italia secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile sull'emergenza Coronavirus. Intanto nuovi dati arrivano dalle regioni in mattinata. Sale a 8.358 il numero dei positivi in Veneto dall'inizio dell'epidemia, 258 in più di quelli conteggiati di ieri. Più di 20 mila le persone sottoposte ad isolamento domiciliare. Sono 392 i deceduti, 14 in più.

Nelle Marche, su 543 tamponi effettuati ieri, 185 sono risultati positivi. Lo comunica il presidente della Regione Luca Ceriscioli alla luce dell'aggiornamento del Gores. Complessivamente si contano 3.558 casi positivi nella regione su un totale di 10.431 campioni testati.

E anche al Centro Sud cominciano a evidenziarsi situazioni complesse. Ancora tre morti, nel giro di poche ore, a Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano considerato la 'Vo' d'Abruzzo', dove si contano 45 casi su poco più di duemila abitanti. Con le nuove vittime i decessi salgono a undici, tutti avvenuti negli ultimi dieci giorni. Il paese, martoriato dall'emergenza Covid-19 - si tratta del centro più colpito in Abruzzo in proporzione al numero degli abitanti - è inserito in zona rossa. Anche il sindaco, Vincenzo D'Ercole, 30 anni, uno dei più giovani primi cittadini della regione, è positivo ed è in isolamento a casa. I nuovi decessi riguardano una donna di 86 anni, un uomo di 90 e uno di 51, vittima più giovane registrata in paese. La prima era ricoverata all'ospedale di Teramo, gli altri due in quello di Atri.