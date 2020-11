Roma, 1 novembre 2020 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, mentre governo ed enti locali discutono quali nuovi restrizioni adottare per frenare la curva dei contagi. Da quanto si apprende, Lombardia, Piemonte e Liguria spingono per limitare gli spostamenti degli over 70, mentre i sindaci chiedono chiusure tarate sulla base del rischio. Tra le ipotesi in ballo per il nuovo Dpcm c'è anche quello dello stop allo spostamento tra regioni. Intanto oggi il presidente della Repubblica si è recato a sorpresa a Castegnano (Brescia) nel cimitero dove è stata rubata la stele in ricordo delle vittime del Covid. Sergio Mattarella invita a unire le forze per combattere il virus "mettendo da parte partigianerie, protagonismi ed egoismi".

Nel resto del mondo mentre l'Australia tira un sospiro di sollievo (nessun contagio nelle ultime 24 ore per la prima volta da giugno), la Germania registra 14.177 nuovi positivi. Dalla prossima settimana in tutta Europa saranno messi in atto altri lockdown: parziale in Grecia, totale in Austria. In Portogallo infine dal 4 novembre il 70% della popolazione sarà confinato a casa.

I nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Veneto sono 2.300, per un totale di 59.253 infetti dall'inizio dell'emergenza. E ci sono anche altre 17 vittime, che portano il dato complessivo a 2.418. La nuova ondata del virus si ripercuote nei numeri in costante crescita degli ospedali, in particolare delle terapie intensive, dove ora si trovano 132 malati (+5). I ricoverati con Covid nei reparti non critici sono 832. I soggetti attualmente positivi sono 31.414 (+2.235).

Toscana

Sono 2.379 i nuovi casi registrati in Toscana (ieri erano 2.540) e 18 decessi (9 uomini e 9 donne). L'età media dei nuovi contagiati è di 45 anni. Sono 9.309 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.127 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 29.974, +7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.279, 70 in più rispetto a ieri, di cui 173 in terapia intensiva, 10 in più). I guariti crescono dell'1,5% e raggiungono quota 15.305 (32,8% dei casi totali). Complessivamente, 28.695 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Altre 30.546 sono anch'esse isolate prchè contatti di contagiati. Da inizio pandemia i casi di positività sono 46.642, i decessi 1.363.

Marche

Nuovo picco di positivi al Covid nelle Marche: nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 683 su 24 ore su 1.934 tamponi testati, pari al 35%. circa. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (86 casi rilevati), contatti in setting domestico (167 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (187 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (14 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/divertimento (41 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (16 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati) e 2 rientri da altre regioni. Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. La provincia di Ancona ha il maggior numero di casi, 177, quasi alla pari con Macerata (176), seguono poi 160 nella provincia di Fermo, 82 in quella di Ascoli Piceno, 65 nella provincia di Pesaro Urbino, 23 da fuori regione.

Le altre regioni

In Basilicata si registrano 167 nuovi casi, salgono a 97 i ricoveri di cui 11 in terapia intensiva.