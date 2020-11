Genova, 1 novembre 2020 - Coronavirus e anziani, è bufera sul governatore della Liguria, Giovanni Toti nel giorno in cui le Regioni hanno incontrato il governo in vista delle ulteriori necessarie misure più restrittive per fronteggiare l'inarrestabile seocnda onadata del Coronavirus in Italia. E - guarda caso - nel giorno in cui alcune Regioni (Lombardia, Piemonta e Liguria appunto) avanzano la proposta di limitare gli spostamenti degli over 70.

Governo accelera: le città a rischio chiusura

All'origine della polemica che sta montando sempre più è un tweet con questo passaggio sugli anziani: "Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid19, dobbiamo tenere conto - scrive Toti - di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate", scrive il governatore.

Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della #Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate. — Giovanni Toti (@GiovanniToti) November 1, 2020

Apri cielo. La frase in particolare "anziani non indispespensabili" provoca subito migliaia di critiche sul web e non solo. Tanto che lostaff del governatore è costretto ad una precisazione: "Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più".

Poi è lo stesso Toti a spegare in prima persona: "Cari amici, sta girando un mio tweet su cui vorrei chiarire due concetti e, innanzitutto, chiedere scusa se ha offeso qualcuno poichè non rappresenta minimamente il mio pensiero. La frase è stata estrapolata da un concetto più ampio e mal interpretata a causa del taglio erroneo su Twitter di un mio post. Non a caso su Facebook, dove il testo è stato pubblicato integralmente, le stesse frasi non hanno creato il medesimo scalpore".

Ma ormai il danno è fatto. Le Sardine parlano di "parola immorali", lo Spi-Cgil (il sindacato dei pensionati) definisce Toti "lui pericoloso e non indispensabile". Il Movimento 5 Stelle gli dice di "chiedere scusa". E così via.

Da registrare anche il commento dell'immunologo Roberto Burioni: "Ditemi che non è vero, vi prego".