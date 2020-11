Roma, 1 novembre 2020 - Il nuovo Dpcm è in arrivo, ogni dubbio è stato fugato. Il D-day per l'imminente stretta è fissato per lunedì sera, quando il premier Giuseppe Conte dovrebbe firmare il decreto che, probabilmente, entrerà in vigore da martedì 2 novembre dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Al momento le certezze riguardano il passaggio del presidente del Consiglio in Parlamento: Conte parlerà alla Camera domani alle 12 e in Senato alle 17, illustrando le nuove misure. Da lì in poi ogni momento è buono per l'attesa conferenza stampa. Quando sarà, con precisione, è difficile ipotizzarlo. L'orario esatto nelle sere dei Dpcm è una chimera: lo scorso 18 ottobre i primi rumors davano Conte in diretta per le 6 del pomeriggio. Si è presentato alle 21:30, previo annuncio sui social un'ora prima. Questa volta la situazione è diversa, anche se le trattative su dove e cosa chiudere sono serrate come due settimane fa. Di stamattina il nuovo incontro in videconferenza tra i ministri Boccia, Speranza e gli enti locali. Alcune Regioni avrebbero chiesto di limitare gli spostamenti per gli over 70. Il ministro della Salute, in un'intervista al Corriere, è stato categorico: "Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta, o pieghiamo la curva o andiamo in difficoltà", le sue parole. Nel pomeriggio Conte vede i capi delegazione e i capigruppo. No del centrodestra a un tavolo bipartisan: "E' tardi". Il Cts, riunitosi ieri, ha chiesto chiusure provinciali là dove necessario, e di rivedere il trasporto pubblico. Diverse città andranno in lockdown, a questo punto pare chiaro. E saranno quelle dove l'indice Rt è più alto. Giro di vite possibile anche per gli spostamenti tra Regioni, mentre si fa largo l'idea di istituire hotel Covid per chi è positivo e rischia di contagiare i familiari. Ecco, di seguito, le opzioni su cui si sta ancora ragionando in queste ultime, frenetiche, ore.

Over 70

L'ultima proposta avanzata da alcune Regioni, nell'incontro di stamattina con Boccia e Speranza, è quella di limitare gli spostamenti degli over 70, così da ridurre la diffusione del Coronavirus. In particolare, secondo quanto si apprende, la richiesta sarebbe stata avanzata da Lombardia, Piemonte e Liguria.

Città e zone a rischio lockdown

Tra le ipotesi è emersa ieri quella di un lockdown dove l’indice di trasmissione Rt è andato oltre l’1,5. Nel mirino ci sono le aree metropolitane di Milano, Napoli, Genova e Torino, parte del Veneto e alcune regioni meridionali, come la Campania. La durata di questo lockdown sarebbe all’inizio di 2-3 settimane. (Dove sarà il lockdown: ecco città e Regioni a rischio)

Spostamenti tra Regioni

Gli spostamenti fra le Regioni sarebbero, secondo le ipotesi più discusse, dettate dalla chiusura o meno delle singole zone. Ci si potrebbe spostare in alcune parti del paese e in altre no, a seconda se classificate come ’rosse’ o in sicurezza

Un punto assai delicato e oggetto di molte discussioni, con la ministro Azzolina in prima linea, riguarda la scuola e, in particolare, la Dad, la Didattica a distanza. Tra le possibilità, quella di mantenere la presenza nella aule degli istituti per i ragazzi sino alla seconda media. A distanza gli altri.

Negozi e centri commerciali

Sulla chiusura delle attività commerciali c’è ancora un punto interrogativo. La stretta si avrebbe nelle zone considerate più a rischio, mentre si manterrebbe l’apertura dei negozi in quelle con meno contagi. Stesso discorso per i divieti di uscita da casa dei cittadini

Attività produttive

Altro nodo difficile da sciogliere riguarda le aziende e le attività industriali. Anche in questo caso l’orientamento di Palazzo Chigi sarebbe di limitare il più possibile il rallentamento dell’attività industriale, ma molto dipenderà dalle zone considerate a rischio